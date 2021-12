Le premier tweet écrit avec le pouvoir de l’esprit est arrivé | La technologie

Le premier post Twitter qui n’a utilisé ni claviers ni microphones, mais le pouvoir de l’esprit et la haute technologie, est devenu une réalité.

Cela ressemble à quelque chose d’une histoire de science-fiction, mais il a été possible pour quelqu’un de publier un tweet grâce à sa réflexion. Le message est apparu dans le témoignage de Thomas Oxley, PDG de Synchron, une entreprise qui a rendu possible le tweet par la pensée.

L’entreprise a créé le Strentode, un implant basé sur une neuroprothèse. Il s’installe dans la jugulaire (vous n’avez donc à ouvrir la tête à personne) et sert à contrôler les appareils électroniques par le biais des ondes cérébrales.

Qui a réussi à écrire le message avec son esprit a été Philip O’Keefe, un homme de 62 ans atteint de SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique). Étant paralysé, il n’a pas pu utiliser la plupart des technologies, mais grâce à Synchron, il a envoyé le tweet suivant.

pas besoin de frappes ou de voix. J'ai créé ce tweet juste en y pensant.

« Pas de touches ni de voix. J’ai créé ce tweet juste en y pensant ». L’entreprise et M. O’Keefe ont franchi une étape importante. Il y avait plus de messages disant qu’il espérait qu’il « créait un moyen pour que les gens puissent tweeter avec leurs pensées ».

Ils font encore des essais cliniques, mais le Stentrode semble être sur la bonne voie. Il pourrait bientôt être mis en vente, mais de Synchron, ils veulent continuer à l’améliorer pour essayer d’élargir la gamme de maladies pouvant être traitées, telles que la dépression, la maladie de Parkinson ou l’épilepsie.

Une vie qui semblait terminée est maintenant connectée

C’était en avril 2020 lorsque O’Keefe a subi l’implant. Depuis lors, il s’est beaucoup entraîné et, même si au début cela semblait difficile, il s’est progressivement entraîné jusqu’à ce qu’il soit capable de manipuler l’appareil.

« Je savais que ça allait me donner beaucoup d’indépendance », confie la patiente « C’est comme faire du vélo, ça demande de la pratique mais ensuite tout sort naturellement« Non seulement il écrit des tweets, mais cet implant lui a permis d’avoir une vie plus supportable sur Internet, de pouvoir consulter la banque, acheter ou même écrire des e-mails.

C’est un saut très important qui rapproche les personnes souffrant de graves problèmes moteurs du monde de la technologie et nous ne pouvons que le célébrer.