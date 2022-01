Le premier vaccin COVID entièrement gratuit arrive : « Comme cadeau au monde » | La technologie

La fin du coronavirus ou, du moins, sa propagation à grande échelle semble de plus en plus proche et c’est grâce à un nouveau vaccin à usage totalement gratuit.

La science a été notre grande alliée dans la lutte contre le coronavirus. Et est-ce que, en un temps presque record, il a été possible de créer un vaccin capable de faire face à ce virus et à bon nombre de ses conséquences dans les organismes. A ce jour, l’ensemble du réseau de vaccins était régi par les brevets des différentes sociétés.

Ce que font ces brevets, c’est que les composés des vaccins et, surtout, leur méthode de fabrication est un secret ou que, pour les utiliser, il faut payer la société qui les a développés. Ayant tous ces inconvénients, de nombreux pays n’ont pas su faire face à cette crise sanitaire.

L’accès difficile aux vaccins et les prix ont mis en échec de grandes populations dans les pays en développement. Mais il semble y avoir de la lumière au bout de ce tunnel créé par les entreprises, La Baylor School of Medicine et le Texas Children’s Hospital collaborent pour créer un vaccin.

Ce qui rend ce vaccin spécial, c’est qu’il les deux organisations publieront le brevet dans le monde, il sera donc libre d’être utilisé par tout pays ou entreprise qui souhaite le faire.. Le nom qu’ils ont choisi pour ce vaccin est Corbevax et ils ont terminé les essais cliniques de phase III avec plus de 3 000 sujets de test.

L’intention est que ce vaccin puisse atteindre les pays qui n’ont pas pu immuniser leur population, étant beaucoup plus accessible que les autres vaccins. En réalité, L’Inde a déjà autorisé son utilisation en cas d’urgence.

Au niveau technique, ce que commente la Baylor School of Medicine, c’est qu’une technologie basée sur des protéines traditionnelles a été utilisée, étant ainsi facile à reproduire et à produire à grande échelle pour atteindre tout type de noyau urbain ou de pays. Ce vaccin pour le monde est une percée et peut signifier un arrêt de la propagation du virus.