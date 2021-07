Le premier vengeur est un point culminant du MCU

Cela fait 10 ans cette semaine que Captain America: The First Avenger est sorti et – plus que tout autre film des premières « phases » – a établi les fondements les plus solides de l’univers cinématographique Marvel : à savoir, une méfiance saine envers les grandes et puissantes institutions.

Il est difficile de croire qu’il y a à peine une décennie, le MCU interconnecté, désormais tentaculaire, trébuchait encore alors qu’il cherchait à trouver ses marques. Ce n’est que The First Avenger, le cinquième titre MCU, qu’une philosophie déterminante a commencé à émerger. Bien qu’il soit arrivé si (relativement) tard dans le jeu, le premier film de Captain America ressemble vraiment au début de quelque chose de nouveau.

Surtout avec le recul, nous pouvons voir la dernière pièce du puzzle se mettre en place là où elle appartient. L’inévitable équipe des Avengers (taquinée dans le titre) prend soudain tout son sens, ouvrant la voie à plus de 20 films et à une multitude de séries originales sur Disney Plus au cours de la décennie suivante.

Le réalisateur Joe Johnson élabore une histoire d’origine serrée et engageante qui mérite d’être revisitée en tant qu’entrée déterminante dans le canon MCU. Johnson était un excellent choix. Il reprend là où il s’était arrêté 20 ans plus tôt avec son excellent et sous-estimé The Rocketeer, une sorte de prototype Captain America/Iron Man qui se lit aujourd’hui comme un précurseur indéniable du MCU.

Avertissement: Cette histoire contient une discussion sur les principaux points de l’intrigue de Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Endgame, The Falcon and the Winter Soldier et d’autres titres de Marvel Cinematic Universe. Spoilers potentiels à venir!

Captain America : Un héros est né

La configuration de Captain America: The First Avenger est d’une simplicité rafraîchissante. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, le gouvernement américain cherche un avantage supplémentaire en développant un programme de super-soldats, améliorant ses combattants pour les rendre, eh bien, super.

Entrez Steve Rogers, un enfant maigre de Brooklyn qui veut désespérément se joindre à l’effort de guerre et faire la différence, malgré son asthme et son manque général d’aptitudes physiques. Chris Evans fait un excellent travail. Réduit en taille et en stature avec un CGI étrange, il se lit immédiatement comme le gars que nous devrions rechercher. Connu davantage pour avoir joué des jocks dans Not Another Teen Movie et Fantastic Four en 2011, Evans incarne immédiatement la bonté négligée de Steve Rogers.

Compte tenu du sérum, Steve devient un type de héros imposant, prêt à combattre les nazis et Red Skull, le propre super-soldat allemand, défiguré par un des premiers prototypes de sérum de super-soldat. Mais Steve, surtout, ne change pas. Au moins, son caractère et son identité ne le font pas, tout comme son corps. Il continue de tenir tête aux intimidateurs et de se battre pour ce en quoi il croit, non pas parce qu’il a le dessus maintenant, mais parce que c’est ce qu’il a toujours fait. Les chances n’ont pas d’importance pour Steve si ses intentions sont bonnes.

Et il ne sera pas utilisé comme une marionnette. Le gouvernement considère initialement Steve comme un outil de propagande, chantant et dansant sur scène pour vendre des obligations de guerre. Ce n’est pas pour Steve. Au lieu de cela, il part en guerre et mène le combat lui-même, contre les ordres. Il n’est pas opposé aux symboles (comme son costume de drapeau américain peut en témoigner), mais il a également besoin d’action pour sauvegarder ces symboles. A quoi sert un bouclier si ce n’est qu’un accessoire ?

Le héros à l’intérieur

Faire la bonne chose quel que soit le coût est un thème qui traverse le film. Erskine, le scientifique qui a développé le sérum de super-soldat, voit en Steve quelque chose de bien plus précieux et noble que la force brute ou le patriotisme.

« Je n’aime pas les brutes. Je me fiche d’où ils viennent », dit Steve à Erskine lors de leur première rencontre. Erskine n’est pas seulement une poursuite du gouvernement, cherchant à gagner. C’est un transfuge allemand, combattant ses propres démons et espérant faire la différence. Erskine a déjà été menti par des politiciens. Il a vu Hitler corrompre son pays, s’attaquant aux peurs et aux insécurités de son peuple après la Première Guerre mondiale. Il se méfie de ceux qui pensent avoir toutes les réponses et qui lui disent exactement ce qu’il veut entendre.

Erskine aime sa patrie, tout comme Steve aime la sienne, mais il ne s’agit pas de l’Amérique contre l’Allemagne. Il s’agit de ce qui est juste. L’Amérique est un outil pratique pour l’aider à combattre une force impossible. Mais Steve représente quelque chose de plus. C’est un véritable outsider qui défend ce qui est juste même si cela signifie qu’il sera assommé dans une ruelle pour cela. Il a vu le pouvoir abusé, et c’est pourquoi Erskine lui fait confiance.

Le meilleur ami de Steve, Bucky, voit quelque chose de similaire en lui. Il ne suit pas Captain America au combat. Il suit “ce petit gars de Brooklyn qui était trop bête pour ne pas fuir un combat”.

Réunion de justiciers

En tête de The Avengers de 2012 et des phases MCU qui ont suivi, Captain America: The First Avenger a fait du gros du travail. À partir de 2008 Iron Man et The Incredible Hulk, puis Iron Man 2 en 2010 et Thor en 2011, le MCU se concentrait à l’origine sur des voyages très personnels.

Les films avaient certainement leurs points forts. Iron Man traite de la responsabilité personnelle des maux systémiques, mais il s’agit avant tout de la croissance d’un homme. Malgré un ennemi militaire, L’Incroyable Hulk est une histoire de conflit interne. Il peut être lu comme une métaphore de l’agressivité masculine ou simplement pour trouver la paix intérieure et l’équilibre. Thor était peut-être le plus insulaire du lot. Malgré sa venue sur Terre, le dieu nordique du tonnerre essaie d’impressionner son père et de regagner sa place de royauté à Asgard.

Alors que de brèves scènes taquinaient une éventuelle équipe, les films n’étaient pas particulièrement cohérents. Mais après The First Avenger, un thème commun a émergé. Captain America, figé pendant la guerre et ramené au combat de nos jours, serait le symbole pour unir une multitude de héros dans une cause commune.

Thor continuerait à défier le pouvoir et la sombre histoire d’Asgard lui-même. Steve continuerait à combattre des institutions irresponsables comme le SHIELD dirigé par le gouvernement, corrompu par l’HYDRA adjacent aux nazis. De nouveaux héros comme Ant-Man et Captain Marvel résisteraient aux systèmes d’autorité, des forces de l’ordre locales à l’armée intergalactique. Black Panther a contesté les pratiques isolationnistes de son pays.

Tony Stark (Iron Man) finira par déchirer les Avengers dans sa tentative de consolider le pouvoir pour protéger la Terre. Sa rupture avec Steve s’est directement engagée dans les leçons de The First Avenger. Comment pouvez-vous défendre le petit gars quand tout ce que vous savez, c’est comment être le grand gars ?

Captain America et la route vers Endgame

Captain America a eu l’un des arcs de personnages les plus satisfaisants du MCU.

Il était au départ un véritable outsider, qui a vu comment les systèmes sont construits pour favoriser les forts. Alors qu’il essayait de faire le bien au sein de ces systèmes (l’armée, le SHIELD), il a finalement refusé de suivre les règles pour elles-mêmes, faisant ce qu’il fallait faire, qu’il soit sanctionné ou non.

Alors que Tony Stark s’est finalement sacrifié pour le plus grand bien, apprenant l’altruisme, à la fin de Avengers: Fin de partie, nous avons finalement vu Steve arrêter son combat et accepter un degré de paix dans sa vie. Le gamin maigre que nous avons vu se relever, encore et encore lorsqu’il a été renversé, s’est donné la permission de se retirer. Il a vieilli avec l’amour de sa vie, transmettant son bouclier au prochain champion des opprimés.

Captain America en phase 4 et au-delà

La beauté de Captain America: The First Avenger et tout ce qu’il représente, c’est qu’il ne repose pas sur Steve Rogers, ni sur une seule personne.

Steve a vécu une belle vie, sans aucun doute. Mais sa mission était ce qui comptait. Il s’est rendu compte qu’il avait droit à une vie en dehors du combat.

Maintenant, le combat continue. Le nouveau Captain America, oint dans la série Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier, est Sam Wilson, qui a combattu aux côtés de Steve en tant que l’un des Avengers. Sam hésite à assumer le titre, et le rejette même pendant un certain temps. En tant qu’homme noir, il s’inquiète de la façon dont Captain America et l’ensemble du programme de super-soldats ont priorisé la blancheur et soutenu les institutions racistes en Amérique.

C’est l’héritage de Captain America au sein du MCU, créé pour la première fois dans The First Avenger il y a 10 ans. Se battre pour le petit, c’est toujours tenir le grand à distance. Cela signifie non seulement suivre les ordres. Ne pas prendre automatiquement le parti de votre propre pays. Cette tension est le cœur et l’âme du MCU. C’est ce qui, espérons-le, guidera la phase 4 et au-delà alors que nous rencontrerons de nouveaux héros comme les Eternals, Shang-Chi et plus encore. C’est ce que représente Captain America : The First Avenger.

