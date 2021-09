Le premier vol d’Art Blakey et des Jazz Messengers à destination de Tokyo est prévu pour la sortie

Le 5 novembre, Dossiers de notes bleues sortira First Flight to Tokyo: The Lost 1961 Recordings : un enregistrement live passionnant et inédit d’Art Blakey & The Jazz Messengers capturé au Hibiya Public Hall à Tokyo le 14 janvier 1961 lors de la toute première tournée du groupe au Japon.

Les Jazz Messengers ont été parmi les premiers groupes de jazz moderne à faire une tournée dans le pays, et le public japonais en adoration a été captivé par l’une des meilleures formations de tous les temps du groupe comprenant le légendaire batteur avec Lee Morgan à la trompette, Wayne Shorter au saxophone ténor, Bobby Timmons au piano et Jymie Merritt à la basse. Le concert a présenté des performances envolées de classiques du jazz bien connus, notamment « Now’s the Time » de Charlie Parker, « Round About Midnight » de Thelonious Monk et des succès de Jazz Messenger, notamment « Blues March », « Dat Dere » et « Moanin’ », qui est disponible en streaming ou en téléchargement aujourd’hui.

First Flight to Tokyo a été coproduit par Zev Feldman et David Weiss et sortira en éditions deluxe 2-LP vinyle et 2-CD, tous deux accompagnés de livrets élaborés contenant des photos rares des photographes japonais Shunji Okura et Hozumi Nakadaira ; un essai historique du célèbre critique de jazz Bob Blumenthal ; ainsi que de nouvelles interviews de Wayne Shorter en conversation avec le président de Blue Note Don Was, le célèbre saxophoniste Lou Donaldson, la star du jazz japonais Sadao Watanabe, le célèbre critique musical japonais Reiko Yukawa, le fils de Blakey, Takashi Blakey, et un trio de grands batteurs : Louis Hayes, Billy Hart et Cindy Blackman Santana. L’audio a été récemment transféré à partir des bobines de bande originales de ¼”, et l’édition vinyle a été masterisée par Bernie Grundman et pressée sur un vinyle 180g chez Record Technology Inc. (RTI).

“Les performances ont été capturées à la fin d’une tournée qui a eu lieu après que Blakey a été couronné dans un sondage d’un magazine japonais comme le musicien américain que les fans de jazz du pays étaient le plus désireux de découvrir en personne”, écrit Blumenthal dans les notes de pochette.

« Au cours des deux premières semaines de janvier 1961, les Messagers se sont produits dans plusieurs grandes villes japonaises et ont été reçus comme des héros artistiques partout où ils sont apparus. Cet élan du public japonais, ainsi que les décors de concert et de diffusion dans lesquels le groupe était présenté, étaient loin des conditions de traitement et de travail courantes aux États-Unis et ont eu un grand impact sur Blakey, qui a répondu avec une vive appréciation de son nouveau rôle de représentant international de sa forme d’art.

« Si le Blakey/[Horace] Le partenariat Silver avait établi le style Jazz Messengers, et la tournée [Benny] L’édition de Golson entreprise à la fin de 1958 a présenté le groupe au public européen, puis cette première visite au Japon a fait des Messengers un phénomène mondial et a cimenté ce qui s’avérerait être sa base de fans la plus fidèle.

Wayne Shorter, saxophoniste, a déclaré: «J’ai été étonné de la réception lorsque nous avons terminé, pas seulement l’ensemble du concert, mais chaque chose que nous avons jouée. Chaque fois que nous continuions, nous savions que nous étions appréciés d’une manière que nous n’avions jamais été en Amérique. »

Don Was, président de Blue Note Records, déclare : « La sortie de cet enregistrement est un moment de fierté pour nous tous. Il capture l’une des formations les plus légendaires d’Art Blakey et des Jazz Messengers dans toute leur splendeur alors qu’ils diffusent le message à travers la planète.

Zev Feldman, producteur, ajoute : « Mon cœur a bondi de ma poitrine quand j’ai entendu que ces bandes jusqu’alors inconnues des performances d’Art Blakey de sa première tournée japonaise existaient.

Liste des morceaux de First Flight to Tokyo: The Lost 1961 Recordings :

« C’est le moment » (22 : 34)

“Gémir” (13:33)

« Marche des Bleus » (11h45)

« Le thème » (00:33)

“Dat Dere” (12:14)

“‘Vers minuit” (13:29)

« C’est le moment – Version 2 » (17:15)

« Une nuit en Tunisie » (11:12)

« Le Thème – Version 2 » (00h30).

Précommandez First Flight To Tokyo: The Lost 1961 Recordings.