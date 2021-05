Le premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin aura lieu en juillet

06/05/2021 à 10:38 CEST

Après des années de développement et plus d’un retard utile en cours de route, Blue Origin prévoit d’effectuer son premier vol officiel à partir de la fusée suborbitale New Shepard ce jour-là. 20 juillet 2021. La société offrira un siège au plus offrant dans une vente aux enchères en ligne qui débutera aujourd’hui et se déroulera jusqu’au 19 mai. En fait, vous pouvez visiter le site Web de Blue Origin et placer votre propre pari si vous en avez assez pour rivaliser avec les grands magnats du monde. Le processus complet se terminera le 12 juin, avec une vente aux enchères en direct qui déterminera définitivement qui mérite le siège pour voyager dans l’espace. L’argent ira à une fondation pour promouvoir l’éducation en technologie et en science.

Si tout se passe comme prévu, la fusée autonome suborbitale New Shepard transportera six passagers à 100 kilomètres au-dessus de la surface de la terre, dans l’espace suborbitaire. Ainsi, ceux qui voyagent ne verront pas la planète entière, mais ils pourront voir à quel point la planète est immense et observer la courbure de la terre avant de retourner au sol.

Blue Origin n’est pas la seule entreprise à vouloir emmener des civils dans l’espace cette année. S’intéresse également à ce SpaceX, qui va dans le cadre d’un vol de charité pour financer l’hôpital de recherche pour enfants St Jude.