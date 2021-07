Le premier week-end de qualification au sprint de la F1 sera ensoleillé et sec · .

Après un été largement frais et humide jusqu’à présent, Silverstone est prêt pour un Grand Prix de Grande-Bretagne chaud et ensoleillé.

Vendredi, le ciel sera dégagé le matin, avec quelques nuages ​​dans l’après-midi, mais le temps restera globalement ensoleillé. Les prévisions montrent actuellement que les premiers essais, qui ont lieu plus tard que d’habitude en milieu d’après-midi, devraient être d’environ 24°C avec un vent de nord relativement doux d’environ 15 km/h.

Les qualifications, qui se dérouleront à l’heure inhabituelle de 18h vendredi soir, seront encore chaudes à environ 25C et avec des conditions de vent très similaires, à l’exception d’un léger changement de direction pour être du nord-est.

Samedi verra des conditions similaires. Une journée chaude et ensoleillée est attendue sans risque de pluie. La deuxième pratique aura une température de l’air d’environ 24 ° C, avec un ciel clair et une brise de nord-est plus calme à 10 kilomètres par heure.

La première course de qualification de sprint de Formule 1, à 16h30, heure locale, sera la session la plus chaude à ce jour à 27°C et avec des conditions de vent similaires.

Le vent va encore baisser pour la course de dimanche, jusqu’à moins de 10 kilomètres à l’heure. C’est une nouvelle prometteuse pour les équipes avec des voitures sensibles au vent, comme les coureurs à domicile Williams.

Le grand prix de dimanche devrait voir des températures de l’air d’environ 27 ° C, avec encore une fois aucune chance de pluie prévue pendant la durée de la course.

La combinaison d’un ciel ensoleillé et de conditions toujours chaudes devrait entraîner des températures de piste assez élevées. Cela ajoutera à la pression exercée sur les pneus sur l’une des pistes les plus éprouvantes du calendrier pour le caoutchouc.

