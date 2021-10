Le prénom du bébé de la princesse Béatrice, Sienna, rend un hommage voilé à Sarah Ferguson de deux manières | Royale | Nouvelles

in

Béatrice et son mari Edoardo ont rendu publics le 1er octobre les noms donnés à leur fille. Le bébé, né le 18 septembre, est Sienna Elisabeth Mapelli Mozzi.

Alors que le deuxième nom du tot rend un hommage clair à la reine, son prénom est un clin d’œil aux racines et à l’héritage italiens de son père.

Sienne est originaire de la ville de Sienne en Toscane.

Cependant, un ami de la famille du couple a affirmé que ce nom présentait également deux liens avec la grand-mère de l’enfant, la duchesse d’York.

Sienne a également donné le nom à “Terra di Siena”, utilisé pour indiquer une couleur orange-marron terreuse et chaude – similaire à celle des cheveux signature de Sarah.

De plus, le nom Sienne commence par la même lettre que le nom de la duchesse.

La source a dit Hello! magazine: “Ils cherchaient un nom italien commençant par un S pour Sarah, pour honorer la duchesse, et reflétant également la couleur rouille dorée de la couleur des cheveux de la duchesse et de celle de Béatrice, que le nouveau bébé partage.”

Trois jours après la naissance de Sienne, une source proche de la duchesse d’York a d’abord affirmé que le bébé avait peut-être hérité des cheveux couleur flamme de sa mère et de sa grand-mère.

Ils ont déclaré au Daily Mail: “Elle a un soupçon de rouge … et un soupçon d’or”.

La princesse Béatrice a annoncé le nom de son bébé avec un bref message qu’elle a partagé sur son compte Twitter personnel.

Il disait : “Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

“Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna.”

La nouvelle maman a choisi de protéger la vie privée de sa fille et, plutôt que de publier en ligne une photo de l’enfant, a partagé une photo représentant l’empreinte de Sienna, prise le jour de sa naissance.

Le père adoré de Sienna, Edoardo, a également partagé ce cliché sur son compte Instagram.

Il l’a associé à un message réconfortant, montrant son bonheur d’être le père d’un garçon et d’une fille.

Il a écrit : “Notre vie ensemble vient de commencer, et j’ai hâte de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent.

“Je ressens tellement d’amour et de gratitude pour ma femme incroyable, bébé Sienna et Wolfie.

“Ce sont des jours que je ne veux jamais oublier.

“Cette semaine, un ami m’a dit le plus doux des dictons… qu’avec chaque enfant, vous développez un tout nouveau cœur.

“Un immense merci à la sage-femme et à l’incroyable équipe du Chelsea and Westminster Hospital”.

Sienne ne recevra pas de titre royal mais sera toujours incluse dans la ligne de succession au trône.

Elle est actuellement 11e en ligne, suivie de sa tante la princesse Eugénie et de son cousin August Philip Hawke, né le 9 février.

Alors qu’August était le neuvième arrière-petit-enfant de la reine, Sienna est le 12e arrière-petit-enfant accueilli par la souveraine au cours de sa vie.

Au cours des derniers mois, la famille royale a également accueilli la naissance de Lucas Tindall, le fils de Mike et Zara Tindall, et de Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, la fille de Meghan et du prince Harry.