Le préquel de HBO Games of Thrones House of the Dragon arrête la production ⋆ 10z viral

Selon Deadline, HBO a annoncé que le tournage de leur prochain Jeu des trônes série préquelle Maison du Dragon a été temporairement interrompu en raison d’un membre d’équipage testé positif pour COVID-19. Il s’agit de la dernière grande production qui a été fermée au Royaume-Uni, car il a également été récemment rapporté que la série dramatique romantique à succès de Netflix Bridgerton avait également interrompu le tournage en raison d’un cas positif de COVID-19.

Le point de vente note que ledit membre de l’équipe fait partie de la zone A de la production, qui se compose des acteurs et de l’équipe. C’est pourquoi, conformément aux directives de l’industrie, le membre de la production concerné a été obligé de se mettre en isolement, les contacts étroits étant également mis en quarantaine. Fabrication sur Maison du Dragon devrait reprendre mercredi.

Basé sur George RR Martin Feu et sang, Maison du Dragon raconte l’ascension et la chute des Targaryen, qui sont la seule famille de seigneurs-dragons à avoir survécu au Destin de Valyria. Il se déroulera 300 ans avant les événements de l’adaptation en série primée de Jeu des trônes qui a diffusé son dernier épisode il y a près de deux ans.

La série de 10 épisodes sera dirigée par Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke et Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen. Il mettra également en vedette Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Milly Alcock et Emily Carey. Étranger La star Graham McTavish aurait été choisie pour un rôle mystère clé.

Maison du Dragon est originaire de George RR Martin, Ryan Condal et Jeu des trônes réalisateur Miguel Sapochnik, avec Condal et Sapochnik également attachés pour servir de showrunners. Les producteurs exécutifs le sont. Les producteurs exécutifs sont Martin, Sapochnik, Condal, Vince Gerardis et Sara Lee Hess.

La série prequel envisage actuellement ses débuts en 2022.