Le préquel du film de zombies de Zack Snyder est n°1 sur Netflix

Éliminons cela dès le départ. Army of Thieves, la nouvelle préquelle du film à succès Netflix du réalisateur Zack Snyder Army of the Dead du début de l’année, n’innove pas. C’est un film de casse, et il n’apporte pas la moindre nouveauté ou originalité au genre. Mais ce sont deux heures de plaisir solides et agréables, peu importe. Si vous n’allez pas me montrer quelque chose de nouveau ou de différent, assurez-vous au moins que je m’amuse, non ?

« Je suis la femme qui va changer votre vie – pour toujours », a déclaré Gwendoline, la chef d’une équipe de braquages ​​interprétée par Nathalie Emmanuel, au balbutiant mais brillant Dieter, en mettant en mouvement les événements du film. Ce dernier, joué par Matthias Schweighofer, est un génie du casse-croûte. « Gulp », répond-il à l’offre de Gwendoline de rejoindre son équipe. Sa réponse la surprend. « Est-ce que vous venez de dire « Gulp » ? » Nerveusement mais avec une pointe d’excitation, le très allemand Dieter admet sans ironie : « Oui. Je l’ai dit, et je l’ai fait. Oui. »

C’est un avant-goût du ton effronté et sans sérieux qui imprègne le film et le rend si fou. « Dans cette préquelle de L’armée des morts de Zack Snyder », explique le matériel de presse de Netflix, « le caissier de banque d’une petite ville, Dieter, est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, tentant pour braquer une séquence de coffres-forts légendaires et impossibles à casser à travers l’Europe.

La hacker touche-à-tout Korina (interprétée par Ruby O. Fee), ainsi que le chauffeur d’évasion Rolph (Guz Khan) rejoignent Dieter et Gwen dans l’équipe du braquage. L’équipe est complétée par le bad boy « Brad Cage » (joué par Stuart Martin).

Le gang part à travers l’Europe pour casser et cambrioler trois coffres-forts apparemment impénétrables, conçus par leur créateur comme son « Ring Cycle » de coffres-forts. Chacun des trois coffres-forts du cycle a son propre nom : Das Rheingold, le Valkyrie et le Siegfried. Pendant ce temps, les policiers français Delacroix et Beatrix sont sur la piste des bandits voleurs de coffres-forts.

« Nous savions que nous voulions faire une préquelle », a déclaré Snyder, dans une conversation incluse dans le matériel de presse de Netflix sur le nouveau film. « Et quand nous tournions Army of the Dead, j’avais regardé Matthias tous les jours et je me suis dit: » Bon sang, ce gars est incroyable. » Et puis j’ai eu cette idée que nous pourrions peut-être faire quelque chose comme The Italian Job – une sorte de comédie romantique, quelque chose de genre.

Au moment d’écrire ces lignes, Army of Thieves (que Schweighofer a également réalisé) est le titre n°1 aux États-Unis sur l’ensemble de Netflix. Il occupe actuellement la première place de la liste combinée des 10 meilleurs streamers qui comprend à la fois des films et des émissions de télévision. Netflix maintient également une liste des 10 meilleurs uniquement pour les films. Et Army of Thieves est actuellement le titre le mieux classé aux États-Unis également.

Chez Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score de 68% de critiques, basé sur 57 critiques. Il fait beaucoup mieux avec le public, cependant. Le film a un score d’audience de 78% pour le moment, basé sur plus de 250 évaluations d’utilisateurs.