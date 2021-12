Le présentateur de Fox, Chris Wallace, quitte le réseau après 18 ans

Chris Wallace sur le tournage de « Fox News Sunday with Chris Wallace » au FOX News DC Bureau le 4 juin 2017 à Washington, DC.

Le présentateur de Fox News, Chris Wallace, a brusquement annoncé dimanche qu’il quittait le réseau après 18 ans, avec effet immédiat.

L’animateur de l’émission phare « Fox News Sunday » s’est dit prêt pour un changement.

« Je veux essayer quelque chose de nouveau, aller au-delà de la politique pour tout ce qui m’intéresse. Je suis prêt pour une nouvelle aventure », a déclaré Wallace dans un communiqué diffusé lors de sa dernière émission. Wallace n’a pas fourni de détails supplémentaires sur sa nouvelle entreprise, mais a déclaré qu’il espérait que les fans « le vérifieraient ».

Le réseau remplira la place avec des hôtes tournants jusqu’à ce qu’un nouveau point d’ancrage soit nommé, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

« Il y a dix-huit ans, les patrons de Fox ont promis qu’ils n’interféreraient jamais avec un invité que j’ai réservé ou une question que j’ai posée. Et ils ont tenu cette promesse », a déclaré Wallace.

Le départ soudain de Wallace fait suite à une période de bouleversements dans le monde de l’information par câble. L’animateur de MSNBC et ancien présentateur et rédacteur en chef de « NBC Nightly News » Brian Williams a annoncé le mois dernier qu’il quittait le réseau à la fin de l’année. Williams a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il « réapparaisse quelque part ».

CNN a également licencié son présentateur aux heures de grande écoute Chris Cuomo plus tôt ce mois-ci, après que de « nouvelles informations » ont été révélées lors d’un examen de la façon dont il a aidé son frère et ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo à répondre aux allégations de harcèlement sexuel. Dans un communiqué, Cuomo a déclaré qu’il était déçu de la décision de CNN.

