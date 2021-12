Le présentateur de Good Morning Britain, Sean Fletcher, testé positif au Covid

Sean a eu un dimanche matin assez chaotique (Photo: @seanfletchertv, Instagram)

Le présentateur de Good Morning Britain, Sean Fletcher, a révélé qu’il avait été testé positif pour Covid – et ce fut une révélation assez chaotique.

La star de la télévision a partagé la nouvelle avec ses abonnés Instagram dimanche après-midi avec la photo bien connue de son test Covid positif.

Il a également inclus des photos d’une scène plutôt sanglante après s’être accidentellement coupé le doigt en préparant le petit-déjeuner. Dans les images, le doigt de Sean est vu enveloppé dans un plâtre tandis qu’un tissu est presque entièrement recouvert de sang.

Le présentateur, 47 ans, a expliqué en légende: » J’ai passé une bonne matinée. Un test de flux latéral positif soutenu par un test PCR positif. Je suis descendu pour le petit déjeuner et je me suis coupé le doigt avec un couteau à pain. Je n’ai pas pu l’empêcher de saigner.

Se référant à ses autres fonctions de présentation sur Sunday Morning Live de la BBC, il a poursuivi: » Je me suis préparé à temps pour une apparition sur #SundayMorningLive via zoom avec #AdrianChiles couvrant pour moi, aux côtés de @jacquijosephdesigns, sur un programme qui présentait également mon précédent co- les présentateurs @sallysmack @nina.wadia et @revkatebottley, ainsi que @raetheduke @thekingdomchoir @henry.bonsu @drnighatarif entre autres.’

Il a ajouté: « Merci d’être intervenu Adrian. Et merci à tous d’avoir regardé cette série. Rendez-vous pour une autre série en été.’

Sean a partagé son test Covid positif avec ses abonnés (Photo: @seanfletchertv, Instagram)



Le présentateur a alimenté et a continué à travailler (Photo: @seanfletchertv, Instagram)



Sean s’est accidentellement coupé le doigt avant de découvrir qu’il était positif à Covid (Photo: @seanfletchertv, Instagram)

Sean a reçu les meilleurs vœux de ses célèbres partisans, dont le Dr Zoe Williams de This Morning, qui a écrit : « Oh noooooon ! J’espère que le Covid est un cas bénin Sean – vient de sortir de l’autre côté ici x.’

L’ancienne animatrice de Big Breakfast, Gaby Roslin, a commenté : » Non ! Je te souhaite mieux ma belle .’

La présentatrice de télévision et de radio Anita Rani a déclaré: « Get well soon x. »

Sean devra s’isoler pendant 10 jours, ce qui signifie qu’il pourrait apparaître virtuellement sur vos écrans GMB dans les prochains jours.

Plus : Coronavirus



La variante Omicron de Covid continue de se propager rapidement à travers le pays, le Royaume-Uni enregistrant une nouvelle vague de cas dimanche.

Les cas ont dépassé le seuil sans précédent de 90 000 pendant trois jours consécutifs – mais sont tombés à 82 886 hier.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Les patrons de Strictly Come Dancing « envisagent de donner une augmentation de salaire à Anton Du Beke » pour le ramener en tant que danseur



PLUS : Le gagnant de MasterChef The Professionals, Dan Lee, sur le «coup de cœur» des restaurants en difficulté au milieu de la montée en flèche d’Omicron Covid





