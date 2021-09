Le présentateur de nouvelles de la région de la baie de SF (Frank Somerville) suspendu pour la couverture de Gabby Petito ⋆ 10z viral

in

Ancre KTVU et Gabby Petito (en médaillon)

* Présentateur de nouvelles de KTVU (région de la baie de San Francisco) Frank Somerville a été retiré de l’air après un désaccord avec la directrice de l’information Amber Eikel sur la couverture de l’affaire d’homicide de Gabby Petito.

Selon Mercury News, le désaccord s’est apparemment produit plus tôt cette semaine après la découverte du corps de Gabby dans le Wyoming. Elle avait été portée disparue plus tôt ce mois-ci lors d’un voyage de camping à travers le pays. Le FBI a depuis émis un mandat d’arrêt contre Brian Laundrie, le fiancé de Gabby, âgé de 23 ans.

KTVU était prêt à diffuser un reportage détaillant les derniers développements de l’affaire. Frank voulait ajouter un bref slogan à la fin du rapport qui remettait en question le niveau de couverture médiatique consacré à cette histoire particulière.

Frank Somerville et sa fille adoptive noire

Des sources ont déclaré qu’il souhaitait souligner que les médias américains couvrent souvent de manière disproportionnée les tragédies impliquant de jeunes femmes blanches, tout en ignorant en grande partie des cas similaires impliquant des femmes de couleur et des peuples autochtones.

Frank est le père adoptif d’une adolescente noire.

On lui a dit que le slogan était inapproprié et apparemment repoussé.

Des sources ont déclaré que Frank avait été informé par la direction de la station le lendemain qu’il était suspendu.