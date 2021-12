Le présentateur de nouvelles maori de Nouvelle-Zélande devient le premier présentateur aux heures de grande écoute avec un tatouage traditionnel au menton | Monde | Des nouvelles

Oriini Kaipara, 37 ans, a ajouté un autre record à sa carrière ce lundi alors qu’elle animait par intérim Newshub lors de son émission aux heures de grande écoute à 18 heures. Elle remplaçait les hôtes habituels, Sam Hayes – actuellement en congé de maternité – et Mike McRoberts.

En 2019, le présentateur de nouvelles maoris est déjà entré dans l’histoire en devenant la première personne à présenter un bulletin d’information grand public sur TVNZ 1 avec un tatouage moko kauae.

La journaliste avait précédemment déclaré qu’elle avait fait faire son moko kauae en 2017 après qu’un test ADN a révélé qu’elle était presque à 100 % maorie.

Elle est bilingue, a déjà travaillé pour la télévision et la radio maories et est d’origine Tūhoe, Ngāti Awa, Tūwharetoa et Ngāti Rangitihi.

Le moko kauae est un tatouage traditionnel du bas du menton porté par les femmes maories marquant la transition entre la fille et l’âge adulte.

Mme Kaipara a déclaré à Stuff : « Je suis tout à fait consciente que je suis la première.

« C’est toujours au fond de mon esprit, que chaque pas que je fais est comme briser un plafond de verre.

« C’est une innovation pour nous en tant que Maoris, mais aussi pour les personnes de couleur.

« Que vous ayez un moko kauae ou non.

« Nous avons une bonne équipe chez Newshub, je ne ressens plus la pression autant qu’avant lorsque j’ai commencé dans le journalisme.

« Mais cela vient de faire les grands chantiers, puis de le réaliser et de le faire est vraiment excitant. »

L’ancienne pratique maorie du moko kauae a commencé à s’estomper lorsque la Nouvelle-Zélande a été colonisée dans les années 1800, mais a ensuite été relancé dans les années 1990 en tant que symbole de « l’identité, de la fierté et du trésor ancestral ».

Ocean Mercier, directeur de Te Kawa a Māui/School of Maori Studies de l’Université de Victoria, a déclaré à Stuff : « Aujourd’hui, il y a une revitalisation de ceux qui les portent.

« Cette honte et cette peur n’ont pas été éliminées, (mais) les gens se sentent plus confiants et libres de les porter avec confiance et fierté. »