Le présentateur de presse bien-aimé prend sa retraite après 37 ans

Le journaliste vétéran de Los Angeles Patrick Healy prend sa retraite après 37 ans à couvrir le sud de la Californie, a annoncé mercredi NBC4. Healy a décidé de prendre sa retraite pour passer plus de temps avec sa famille, a déclaré la station appartenant à NBC. Le dernier jour du journaliste primé bien-aimé au réseau sera le 31 décembre.

« Je suis extrêmement chanceux d’avoir eu la chance de faire partie du meilleur magasin de nouvelles de Los Angeles, puis de pouvoir travailler la meilleure partie de ma carrière avec les journalistes les plus talentueux, les plus dévoués et les plus attentionnés de le secteur des journaux télévisés », a déclaré Healy. « Bien que la technologie ait révolutionné l’industrie au cours de mes quatre décennies avec NBC4, ce qui n’a pas changé, c’est l’engagement à faire de notre mieux pour couvrir les nouvelles qui comptent dans la vie de nos téléspectateurs. »

Le journaliste vétéran de NBC4 @PatrickNBCLA prend sa retraite après 37 ans en tant que force dominante dans les dernières nouvelles et la narration primée dans le sud de la Californie. Son dernier jour d’antenne sera le 31 décembre. https://t.co/JMJFBcuyR9 pic.twitter.com/VVjozbYnUE – NBC Los Angeles (@NBCLA) 1er décembre 2021

Healy a rejoint NBC4 en 1984 et a couvert presque toutes les grandes histoires du sud de la Californie pendant près de quatre décennies. Il a couvert le procès des policiers qui ont été acquittés dans le passage à tabac de Rodney King, l’attaque de Bryan Snow sur le parking du Dodger Stadium et le procès du Dr Conrad Murray dans la mort de Michael Jackson. Il a également produit des histoires importantes sur les anciens combattants. Il a travaillé sur l’histoire « Life Connected » de NBC4 qui présentait le profil d’anciens combattants souffrant d’un trouble de stress post-traumatique qui ont développé des capteurs pour réduire les lésions cérébrales traumatiques. Il a signalé le départ d’anciens combattants sans-abri près de l’hôpital de la West Los Angeles Veteran Administration. Lorsqu’il ne faisait pas de reportage, il organisait également des événements caritatifs et communautaires. Plus récemment, il s’est concentré sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la vie à Los Angeles.

Au cours de sa carrière, il a remporté plusieurs prix pour son travail. Cette année, il a reçu le prix d’excellence de la Radio and Television News Reporting Association. En 2015, Healy et d’autres journalistes de NBC4 ont reçu un Los Angeles Area Emmy pour leur spécial sur le 50e anniversaire des émeutes de Watts. En 2014, il a reçu un John Swett Award for Media Excellence pour son enquête sur le traitement par un district scolaire d’allégations d’inconduite d’enseignants.

« Il sera difficile de ne pas voir Patrick rapporter les plus grandes histoires de la journée d’une manière que lui seul peut », a déclaré Steve Carlston, président et directeur général de NBC4. « Je l’admirerai toujours pour son intégrité et son professionnalisme, et je lui souhaite bonne chance alors qu’il profite d’une retraite bien méritée avec sa famille. » La vice-présidente des actualités de NBC4, Renee Washington, a félicité Healy d’avoir établi un « standard élevé en matière de journalisme de diffusion qui a fait briller nos opérations d’information chaque jour ».