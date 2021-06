Le présentateur de Springwatch explique comment attirer plus d’oiseaux dans votre jardin ⋆ .

Vous voulez voir plus d’amis à plumes dans votre jardin? Voici comment (Photo: Ray Kennedy / Ben Andrew / Metro.co.uk)

Lockdown a beaucoup à répondre.

L’observation des oiseaux – autrefois le passe-temps très raillé de la brigade anorak – reçoit un grand coup de pouce de la jeunesse du pays.

Une enquête récente de Homebase a révélé que les trois quarts des enfants britanniques aimeraient se tourner vers les contractions comme passe-temps après s’être connectés à la nature pendant la pandémie.

La nouvelle ne pouvait pas arriver à un moment plus crucial pour nos amis à plumes, avec la population d’oiseaux britanniques en grave déclin. Les chiffres suggèrent que plus de 40 millions d’oiseaux ont disparu de notre ciel au cours des 50 dernières années.

Le présentateur de BBC Springwatch, Iolo Williams, a déclaré: “ Il n’y a pas beaucoup de choses agréables à sortir de l’année dernière, mais l’une d’entre elles est qu’en se promenant, de nombreux jeunes ont réalisé que la nature est très cool. Ils ont vu qu’il y a une richesse d’oiseaux et d’animaux sauvages magnifiques à leurs portes et ils veulent s’intéresser activement à les aider à prospérer dans leurs propres jardins.

“ Chaque année, nous constatons une baisse du nombre de nos oiseaux – nous avons perdu 44 millions d’oiseaux depuis les années 1960 en raison de la façon dont nous avons géré les terres avec une agriculture intensive, la foresterie, déchiré les haies et abattu des terres boisées pour en construire de nouvelles. maisons et usines.

“ Pourtant, les oiseaux ne sont pas seulement beaux et nous honorent de chants fantaisistes, ils jouent également un rôle incroyablement important dans notre écosystème.

“ Que votre jardin ait la taille d’un timbre-poste ou de l’île de Wight, si nous faisons tous notre part, nous pouvons collectivement avoir un impact énorme. ”

Voici les conseils d’Iolo pour attirer des amis à plumes et d’autres animaux sauvages dans votre espace extérieur …

Encouragez le lierre à pousser



Les plants de lierre sont une excellente source de nourriture en hiver (Photo: .)

Le lierre n’est pas un ravageur qui tue les arbres et autres plantes – c’est simplement une plante grimpante qui grimpe pour atteindre la lumière du soleil. Mais en tant que plante à feuilles persistantes qui ne perd pas ses feuilles, il constitue des sites de nidification fantastiques pour une multitude d’oiseaux.

Il ne fleurit qu’en novembre et fournit ainsi des sources de nourriture tardives aux créatures en hibernation et aux pollinisateurs. Les oiseaux tels que les pigeons ramiers, les merles noirs et les calottes noires qui hivernent aiment les baies de lierre grasses et mûres.

Donnez aux oiseaux un point d’eau

L’eau est aussi essentielle que la nourriture pour les oiseaux, mais ils ont également besoin d’eau pour garder leurs plumes en parfait état. Un petit bassin de jardin est idéal, mais un bol d’eau ou même un couvercle de poubelle retourné suffira.

Gardez-le à niveau, car les oiseaux ont besoin d’eau toute l’année. Mais ne soyez pas tenté de leur donner du lait car cela peut leur causer des maladies et de la diarrhée.

Mettez les bons aliments



Les graines de tournesol sont un excellent choix pour les mangeoires à oiseaux (Photo: Alamy Stock Photo)

Le pain peut être nocif pour les oiseaux. C’est comme avoir une poignée de chewing-gum au lieu d’un repas – cela les remplit mais ne fournit aucun nutriment. Au lieu du pain, proposez une variété d’aliments riches en énergie, tels que des boules de graisse, des arachides, des graines mélangées, des cœurs de tournesol et des vers de farine.

Plus la variété de nourriture que vous proposez est grande, plus la variété d’oiseaux que vous attirerez dans votre jardin sera grande. Vous pouvez utiliser une mangeoire à oiseaux, une table à oiseaux ou simplement saupoudrer des graines sur le sol, car différents oiseaux préfèrent différentes méthodes d’alimentation.

Changez votre clôture avec une haie

Cultivez une haie au lieu d’ériger une clôture. Les haies sont des «autoroutes» pour les animaux sauvages, leur permettant de se déplacer sans être vus. Et les oiseaux adorent nicher dans les haies, où ils ont un abri.

Des baies, des fruits et des graines y poussent et la base d’une haie fait un nid d’hiver brillant pour un hérisson. Les buissons tels que le noisetier, le blanchon, le prunellier et le houx donnent des sites de nidification pour des oiseaux tels que des dunnocks, des merles et des merles.

Laisser la lutte antiparasitaire à la nature



Laissez-le aux coccinelles (Photo: Alamy Stock Photo)

La nature a tout sous contrôle – mais elle a besoin de notre aide. Chaque créature a un but et lorsque les jardiniers utilisent des produits chimiques pour détruire les soi-disant «parasites», ils détruisent en fait la chaîne alimentaire vitale de nombreux oiseaux et créatures sauvages.

Beaucoup de gens utilisent des granulés qui sont toxiques et non seulement tuent les limaces et les escargots, mais tuent ensuite les oiseaux qui les mangent et peuvent également tuer les chats et les chiens. Il y a tellement de contrôleurs naturels de ravageurs dans votre jardin – les grives chanteuses et les hérissons se débarrasseront avec plaisir des limaces et des escargots pour vous.

Les larves de coccinelles adorent se régaler de pucerons (mouche verte et mouche noire), tout comme toute une foule d’oiseaux comme le troglodyte. Faites de votre jardin une oasis pour les oiseaux et la faune et regardez la nature faire son travail.

Laissez votre pelouse pousser à l’état sauvage

Le gazon artificiel et les terrasses peuvent sembler bien rangés, mais c’est une calamité pour la faune. La propreté et la faune ne vont pas de pair. Avec une pelouse tondue chaque semaine, il y a beaucoup moins de nourriture pour les abeilles.

Pourquoi ne pas permettre à une petite section de cultiver des fleurs indigènes telles que des pissenlits qui sont remplis de pollen et de nectar. Plus tard dans l’année, il y aura des fleurs de coucou, des primevères, des renoncules et des pattes d’oiseaux.

Vous pouvez même semer une variété de graines de fleurs sauvages pour ajouter de la couleur à votre pelouse – parfait pour les abeilles et les papillons et les graines attireront des oiseaux tels que le chardonneret, le tarin et le bouvreuil. Une pelouse sauvage peut apporter autant de plaisir que votre table à oiseaux.

Plantez des arbres fruitiers

Lorsqu’ils sont en pleine floraison au printemps, ils sont vivants avec les abeilles. En hiver, les fruits peuvent être laissés de côté afin de pouvoir être régalés par les merles et les grives d’hiver.

Si vous n’avez pas beaucoup d’espace, vous pouvez faire pousser des pommiers nains dans des pots qui seront également très appréciés par les abeilles.

Mettre en place une boîte à oiseaux



Un endroit pour nicher (Photo: Alamy Stock Photo)

Pas d’arbres ni de haies? Les oiseaux gravitent vers les nichoirs qui imitent les petits trous dans les arbres où ils se sentent en sécurité. Les nichoirs à oiseaux font de bons sites de nidification pour les mésanges bleues, les gros mésanges et peut-être les sittelles.

S’il y a de petits trous dans les murs de votre jardin ou sous votre toit, laissez-les ouverts (s’ils ne vous causent pas de problèmes) car c’est peut-être le seul site de nidification autour. L’hiver est le meilleur moment pour installer une boîte, afin que les oiseaux puissent s’installer avant la saison de reproduction. Placez la boîte hors de portée des personnes et des chats et évitez les murs chauds exposés au sud.

Même les petits jardins font la différence

Si vous avez un petit jardin ou même juste un balcon, vous pouvez toujours faire la différence. Essayez une plante grimpante, comme le chèvrefeuille.

Cultivé contre des balustrades et sur un balcon, il fournira de belles fleurs parfumées, idéales pour les mites et les abeilles pollinisatrices, et produira des baies pour les oiseaux plus tard dans l’année.

Top 10 des oiseaux de jardin britanniques

moineau de maison



(Photo: Ray Kennedy (rspb-images.com))

L’oiseau de jardin le plus commun du Royaume-Uni, le jardin britannique moyen compte quatre moineaux domestiques.

Mésange bleue



(Photo: Ray Kennedy (rspb-images.com))

Plus des trois quarts des jardins britanniques abritent une mésange bleue, dit la RSPB.

Étourneau



(Photo: Ben Andrew)

Le nombre trouvé dans les jardins britanniques a diminué de 82% en 40 ans.

Merle



(Photo: Andy Hay (rspb-images.com))

La grande majorité des jardins britanniques (85%) abritent un merle.

Pigeon ramier



(Photo: Chris Gomersall /rspb-images.com)

Il y a près d’un tiers de plus de pigeons ramiers dans les jardins britanniques qu’il y a dix ans.

Robin



(Photo: Andy Hay /rspb-images.com)

Les effectifs des jardins ont baissé de près d’un quart en 42 ans.

Mésange à longue queue



(Photo: Chris Gomersall /rspb-images.com)

Ces petits oiseaux pèsent moins d’une pièce de 1 £.

Mésange charbonnière



(Photo: Chris Gomersall /rspb-images.com)

Le nombre de mésanges est à la hausse au Royaume-Uni.

Chardonneret



(Photo: John Bridges /rspb-images.com)

Le nombre de chardonnerets a augmenté grâce à la popularité des mangeoires à oiseaux.

Pie



(Photo: Richard Brooks)

Une fois abattus par les gardes-chasse, le nombre de pies augmente depuis les années 1970.

Iolo Williams s’est associé à la campagne Une maison pour tous de Homebase pour sensibiliser et aider la population d’oiseaux en déclin

