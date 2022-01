Le présentateur vedette David Koechner « arrêté pour suspicion de conduite en état d’ivresse »

David Koechner est connu pour ses rôles dans Anchorman et The Office (Photo : Charley Gallay/.)

L’acteur David Koechner aurait été arrêté pour conduite en état d’ivresse présumée (conduite en état d’ivresse) le soir du Nouvel An.

La star, connue pour ses rôles de Champ Kind dans les films Anchorman et de Todd Packer au bureau américain, a été arrêtée vers 15 heures à Simi Valley, en Californie, selon TMZ.

Le site rapporte qu’il a subi des tests de sobriété sur le terrain et qu’il aurait heurté un panneau de signalisation.

Les archives en ligne montrent qu’il a été incarcéré à la prison du comté de Ventura à 17h15 et qu’il a été libéré tôt le lendemain matin.

Ils déclarent également que son véhicule a été remorqué et qu’il a une date d’audience prévue pour le 30 mars.

Koechner n’a pas abordé publiquement l’arrestation signalée.

L’homme de 59 ans est surtout connu pour ses rôles de présentateur sportif Champ dans les films Anchorman, dans lesquels il joue aux côtés de Will Ferrell.

Pendant ce temps, dans le bureau américain, il a joué le vendeur troublant Todd Packer, un personnage basé sur Chris Finch (Ralph Ineson) dans la version britannique.

Ailleurs, Koechner était un sketch régulier sur Late Night with Conan O’Brien dans les années 1990.

Il a joué dans des films tels que Talladega Nights, Thank You for Smoking, Waiting… et Semi-Pro, et dans des sitcoms telles que le redémarrage de Twin Peaks par Showtime.

Koechner, un père de cinq enfants, a également fait diverses apparitions dans The Goldbergs.

Metro.co.uk a contacté les représentants de David Koechner et du service de police de Simi Valley pour commentaires.

