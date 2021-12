Le président à temps partiel de la Dhanlaxmi Bank démissionne du conseil d’administration

Des sources de la banque ont déclaré qu’Iyer avait démissionné pour des raisons de santé.

La banque Dhanlaxmi a déclaré jeudi dans un dossier réglementaire que le président à temps partiel et administrateur indépendant de la banque G Subramonia Iyer avait présenté sa démission du conseil d’administration de la banque, en raison de certaines raisons personnelles urgentes et émergentes.

La banque basée au Kerala a récemment fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons, y compris un avis de la RBI pour assurer la transparence du processus de nomination des administrateurs et suivre les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise. Des sources de la banque ont déclaré qu’Iyer avait démissionné pour des raisons de santé.

Le prêteur ne compte actuellement que cinq administrateurs contre une force maximale de 11. Il a également deux candidats RBI à bord en tant qu’administrateurs supplémentaires. Elle n’a pas d’expert-comptable à son bord en tant qu’administrateur après la fin du mandat de l’ancien expert-comptable-administrateur ayant pris fin le 30 septembre 2020. Certains actionnaires, dont d’anciens administrateurs, ont également saisi le tribunal après que le conseil d’administration de la banque a rejeté leur candidature, déposée en vertu de l’article 160 de la loi sur les sociétés. La banque a annoncé une baisse de 74% en glissement annuel de ses bénéfices nets du deuxième trimestre à 3,66 crores, avec une augmentation des créances douteuses.

