Le président américain Joe Biden fait pression pour des hausses d’impôts, voici comment cela pourrait affecter la crypto (Opinion)

Avec ses cotes d’approbation battues par plusieurs échecs dans le retrait d’Afghanistan, Joe Biden tourne son attention vers des dépenses d’infrastructure massives et étend les programmes du gouvernement pour fournir un filet de sécurité sociale aux Américains en difficulté.

Biden propose des hausses d’impôts pour augmenter le budget de Washington

S’il est adopté, le plan fiscal de Biden augmenterait le taux d’imposition des sociétés le plus élevé de 5,5 %. Il augmenterait le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de 2,6 points de pourcentage supplémentaires.

La multitude d’augmentations d’impôt imposerait également une surtaxe de 3 % sur les revenus individuels supérieurs à 5 millions de dollars, ainsi qu’un impôt sur les gains en capital de 25 %.

Le taux d’imposition actuel des gains en capital aux États-Unis est de 20 % dans la tranche la plus élevée, de 15 % dans la tranche intermédiaire et de 10 % dans la tranche la plus basse.

N’oubliez pas que si vous avez acheté pour 5 000 $ de bitcoin, puis que vous l’avez vendu pour 50 000 $ pour acheter une Tesla, la vente de vos pièces à profit déclenche un événement imposable pour l’IRS, qui considère que votre revenu est désormais supérieur de 45 000 $ pour cela. année de déclaration fiscale.

La crypto-monnaie occupe toujours une sorte de vide juridique et réglementaire, car la technologie et son intégration dans l’économie sont si nouvelles et encore très récentes. Les législateurs et les régulateurs sont notoirement à la traîne lorsqu’il s’agit de comprendre et de réglementer les nouvelles technologies. Plusieurs propositions litigieuses sont actuellement en préparation pour y remédier.

Mais pour le moment, les jetons de crypto-monnaie comme Bitcoin (BTC) sont traités comme une propriété par l’Internal Revenue Service des États-Unis, et les bénéfices tirés de la vente de bitcoin à un prix plus élevé que celui pour lequel les investisseurs l’ont acheté sont imposés comme un revenu de plus-value.

Voici comment cela affectera la crypto

Ainsi, l’augmentation des impôts des démocrates affectera les plus riches investisseurs en cryptographie d’une somme coquette, et affectera même les petits investisseurs avec des impôts plus élevés lorsqu’ils déposeront leur dossier. C’est particulièrement vrai pour les commerçants de crypto qui prennent des bénéfices à court terme sur les actifs numériques qu’ils détiennent depuis moins d’un an.

En effet, les taux d’imposition actuels de 10 %, 15 % et 20 % sur les gains en capital s’appliquent aux biens détenus depuis plus d’un an. Les investisseurs qui achètent et vendent de la crypto-monnaie pour un profit en moins de 12 mois doivent déclarer le revenu comme revenu personnel ordinaire et payer le taux de leur tranche d’imposition (10 %, 12 %, 22 %, 24 %, 32 %, 35 % ou 37 %).

Le Congrès cherche quant à lui à combler d’autres « échappatoires fiscales cryptographiques », comme l’absence de règle de vente de lavage de la crypto-monnaie, comme celles qui s’appliquent aux actions et aux obligations. À l’heure actuelle, les investisseurs en crypto peuvent déduire sur leurs déclarations de revenus la crypto vendue à perte uniquement pour la racheter immédiatement. Une proposition au Congrès cherche à combler l’échappatoire, prévoyant de lever 16 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Tout cela découragera-t-il l’investissement dans la crypto-monnaie ou nuira-t-il aux prix du marché pour la crypto ? Peu probable, car les propositions fiscales ne s’appliquent pas spécifiquement à la cryptographie, mais affecteront également les taux d’imposition des gains en capital sur d’autres classes d’actifs comme les actions et les obligations.

