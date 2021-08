Le président argentin a ouvert Bitcoin et une CBDC, mais la banque centrale dit non

13 août 2021 07:57 UTC

| Actualisé:

13 août 2021 à 07:57 UTC

Par Clark

Le président argentin est favorable au concept de monnaie numérique de la banque centrale, mais le directeur de la banque centrale du pays a rejeté le concept.

Le président argentin Alberto Fernandez a indiqué son soutien aux actifs numériques, déclarant qu’il n’y a aucune raison de s’opposer à la hausse de la catégorie d’actifs.

Lors d’une interview avec un média autochtone, Caja Negra, le 12 août, Fernandez a évoqué la question de savoir s’il envisagerait ou non d’explorer une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), ou peut-être reconnaître Bitcoin comme système de cours légal comme Salvador l’a fait plus tôt. année.

“Je ne veux pas aller trop loin sur un membre […] Cependant, il n’y a aucune raison de dire « non » », a déclaré Fernando, ajoutant : « Ils disent que l’avantage est que le résultat inflationniste est essentiellement invalidé. »

L’inflation était un problème déterminant pour l’administration de l’ancien président argentin, le bourgeois Mauricio Macri. Les données gouvernementales indiquent que 100 pesos argentins d’une fois que Macri a quitté le lieu de travail en 2019 vaudraient bien l’équivalent de 661 pesos de nos jours.

Malgré les contrôles stricts des devises de l’Argentine, le président actuel a noté une perception croissante du Bitcoin comme une couverture contre l’inflation au sein de l’économie internationale au sens large. Cependant, Fernandez a également noté avec prudence qu’il était encore très difficile pour le secteur des crypto-monnaies :

«Il y a de la prudence en raison de l’étrangeté, et comme c’est épuisant de savoir comment cette fortune se matérialise. Beaucoup de gens dans le monde ont ces considérations, c’est pourquoi le projet, ou le système, n’a pas encore élargi [more than it has]. Cependant, c’est une chose à considérer.

Malgré l’ouverture du président à l’exploration des actifs numériques, le chef de la banque centrale argentine, Miguel Pesce, semble menacer de réprimer l’entreprise.

S’exprimant lors du forum sur la finance numérique de l’Institut argentin du gouvernement des finances le 10 août, Pesce s’est attaqué à la crypto-monnaie, qualifiant les actifs numériques de menace pour la stabilité économique et préfigurant des lois plus strictes pour l’arène.

Au cours de l’événement, Pesce a déclaré que BTC ne parvenait pas à obtenir de prix pour les investisseurs en dehors des cycles de ballyhoo à court terme. Le directeur de la banque centrale a également comparé Bitcoin à une marchandise, enfin que BTC “n’est pas un actif financier” comme l’a souligné la Commission nationale des valeurs mobilières du pays.

Pesce a exprimé son intention de “réglementer l’intersection de Bitcoin avec le système de paiement et le marché des changes”, avertissant que la crypto-monnaie “pourrait être terriblement préjudiciable” à la stabilité monétaire nationale.

Pour contrôler l’arène, l’organisation financière doit classer « empêcher les investisseurs peu sophistiqués » de participer aux actifs cryptographiques, Pesce déclarant :

“Nous craignons que (les crypto-monnaies) soient utilisées pour générer des profits indus sur des personnes sans méfiance.”

Pesce a également rejeté la suggestion selon laquelle l’Argentine explorerait une monnaie numérique d’organisation financière (CBDC).

En mai, des rapports ont indiqué que l’extraction de crypto-monnaie au détail était florissante en Argentine, les électeurs cherchant à profiter de l’électricité à faible coût et de la flambée des coûts de la crypto. Ce même mois, la banque centrale a réitéré les avertissements aux Argentins concernant les risques liés aux actifs cryptographiques.

Le mois précédent, la société minière canadienne Bitfarms a avancé sa feuille de route pour la croissance argentine, estimant que sa prochaine installation en Argentine pourrait réduire ses prix de production de 45%.

Clark

Chef de la technologie.