Le président argentin Alberto Fernández révèle que Bitcoin pourrait devenir une monnaie importante dans la nation ZyCrypto Crypto new media

in

Publicité





Dans une interview avec un média local, le président argentin Alberto Fernandez a révélé qu’il était prêt à ouvrir l’économie du pays au Bitcoin.

Bien qu’il se méfie des inconvénients, a-t-il déclaré; «Je ne veux pas aller trop loin, mais il n’y a aucune raison de dire non. C’est peut-être une bonne voie à suivre. a-t-il affirmé. Il a en outre déclaré qu’il était conscient de l’avantage de Bitcoin en tant que couverture contre l’inflation ; une qualité que l’économie en difficulté du pays pourrait utiliser en ce moment.

S’exprimant longuement sur la conversation autour de Bitcoin et sur les controverses qui surgissent, il a ajouté;

« C’est un débat mondial, et je dois avouer que c’est un sujet que j’aborde avec prudence. Dans mon cas, il y a de la prudence en raison de sa méconnaissance et du fait qu’il est difficile de comprendre comment cette fortune se matérialise.

Il conclut en disant que l’adoption de Bitcoin est limitée par le refus des nations de donner une chance à l’actif, en raison des malheurs du marché. Indépendamment de cela, il estime que Bitcoin mérite d’être considéré.

Publicité





« De nombreuses personnes dans le monde ont ces préoccupations, et c’est pourquoi le projet, ou le système, ne s’est pas encore étendu. Mais c’est quelque chose à considérer »,

Depuis qu’El Salvador est entré sur le marché du Bitcoin en poussant à adopter l’actif dominant comme monnaie légale, d’autres pays ont manifesté un intérêt similaire pour Bitcoin. L’un d’eux est le Paraguay, le pays d’Amérique centrale qui a voté pour faire du Bitcoin une monnaie légale en juin.

Le législateur Carlos Rejala, leader du mouvement, s’est adressé à Twitter pour informer le public que le projet de loi serait adopté en juillet. Le projet de loi a finalement été présenté le 14 juillet par le sénateur Fernando Silva Facetti et le membre du Congrès Carlos Rejala au Congrès national du Paraguay.

Bien que l’objectif initial était d’en faire une monnaie légale, ce ne sera peut-être pas le cas à l’avenir. Cependant, le projet de loi décrit un environnement réglementaire convivial pour Bitcoin, que de nombreux partisans de Bitcoin considèrent toujours comme une grande victoire, en particulier compte tenu des nombreux obstacles que Bitcoin a rencontrés dans le passé avec la répression réglementaire.

La Chine a fait rage la guerre contre Bitcoin, et les États-Unis n’ont toujours pas clarifié leur position sur Bitcoin et d’autres monnaies numériques. Les pays en développement comme l’Inde et le Nigeria, qui sont des leaders dans l’adoption de Bitcoin, grâce à l’augmentation du volume des échanges, n’ont pas encore créé de directives réglementaires appropriées qui favorisent Bitcoin.

Il est indéniable qu’El Salvador a attiré beaucoup d’attention sur Bitcoin. Il imite le même modèle d’investisseurs institutionnels comme Tesla et MicroStrategy qui influencent leurs homologues à envisager d’ajouter Bitcoin à leurs bilans. Bitcoin a certainement une chance d’être reconnu comme monnaie légale dans d’autres pays si les pays qui sont déjà en train de l’adopter commencent à enregistrer des résultats exceptionnels.