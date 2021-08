Le président argentin est ouvert à la CBDC, mais la banque centrale diffère. ⋆ Crypto nouveaux médias

Le président argentin Alberto Fernandez a indiqué son soutien aux monnaies numériques comme le bitcoin, affirmant qu’il n’y avait aucune raison de repousser la classe d’actifs émergente. Les banques centrales de tous les pays explorent activement les monnaies numériques. Plus tôt, El Salvador a fait un geste historique en adoptant un projet de loi autorisant le bitcoin comme monnaie légale facultative. Des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine et le Canada explorent les CBDC.

Le président argentin soutient les monnaies numériques.

Dans une interview avec un média local, Caja Negra, président de l’Argentine, a répondu à une question pour savoir s’il envisagerait d’explorer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) ou même de reconnaître Bitcoin comme monnaie légale comme El Salvador l’a fait plus tôt cette année. “Je ne veux pas aller trop loin sur un membre […], mais il n’y a aucune raison de dire non. Fernando a ajouté : “Ils disent que l’avantage est que l’effet inflationniste est largement annulé.” L’inflation était un problème déterminant pour l’administration de l’ancien président argentin, Mauricio Macri.

“C’est encore très tôt pour le secteur de la crypto-monnaie.”

Malgré les contrôles stricts des devises de l’Argentine, l’actuel président de l’Argentine a noté une perception croissante du Bitcoin comme une couverture contre l’inflation dans l’économie mondiale au sens large. Cependant, Fernandez a également noté avec prudence qu’il était encore très tôt pour le secteur des crypto-monnaies. Il a déclaré: «Il y a de la prudence en raison de sa méconnaissance et du fait qu’il est difficile de comprendre comment cette fortune se matérialise. De nombreuses personnes dans le monde ont ces préoccupations, et c’est pourquoi le projet, ou le système, n’a pas encore été étendu [more than it has]. Mais c’est quelque chose à considérer. Malgré l’approche favorable du président envers le secteur de la cryptographie, la banque centrale du pays a des opinions différentes. Le chef de la banque centrale argentine, Miguel Pesce, a qualifié les actifs numériques de menace pour la stabilité économique et préfiguré des réglementations sectorielles plus strictes.