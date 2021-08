Le président argentin qualifie la crypto de “monnaie dure” capable de lutter contre l’inflation Crypto new media

Alberto Fernandez. Source : capture d’écran vidéo, Youtube/Filo News

Alberto Fernández, le président de l’Argentine, a fait des commentaires remarquablement optimistes à propos de la cryptographie, notant que les jetons peuvent avoir le pouvoir de lutter contre l’inflation et de fonctionner comme une “monnaie forte, quelque peu” – bien qu’il ait cherché à tempérer ses réflexions en ajoutant la mise en garde qu’il n’est pas particulièrement familiarisé avec le monde des actifs numériques décentralisés.

Les commentaires sont venus lors d’une longue interview vidéo diffusée sur la page YouTube de Caja Negra exploitée par Filo News, et ont vu Fernández affirmer que la crypto avait le potentiel d'”annuler l’inflation”. Ce dernier a été un sujet incendiaire en Argentine ces dernières années, où l’hyperinflation a pesé sur l’économie, entraînant la nation dans un bourbier financier.

Cependant, il semble que Fernández ou ses représentants étaient plus qu’heureux de parler de crypto – et ont cherché à alimenter le débat en publiant des extraits de l’interview liés à la crypto sur le compte Twitter officiel du président.

Fernández a partagé le commentaire suivant qu’il avait fait dans la vidéo sur la plate-forme de médias sociaux :

« La conversation sur le fonctionnement des crypto-monnaies est mondiale. Et je dois avouer que c’est une question qui doit être traitée avec soin. Dans mon cas, [it is somewhat] inconnu. Mais c’est indéniable, c’est peut-être un bon moyen.