Le président Biden a abordé les problèmes des réfugiés afghans et sa gestion de la sortie de l’Amérique .

Le président Biden a pris la parole dimanche après-midi pour aborder la situation chaotique en Afghanistan, après quoi il a répondu à quelques questions.

Il a déclaré que les États-Unis accueilleraient les alliés afghans fuyant les talibans aux États-Unis, mais seulement après avoir été correctement contrôlés. Il a déclaré qu’ils devraient être « contrôlés et autorisés » dans les bases militaires et les centres de transit avant d’être autorisés à entrer aux États-Unis.

Le président a déclaré que les États-Unis avaient mis en place des stations de traitement dans d’autres pays, “travaillant avec plus de deux douzaines de pays sur quatre continents”. Il a déclaré : « Lorsque les avions décollent de Kaboul, ils se rendent dans des bases militaires américaines et dans ces stations de traitement. »

“Une fois contrôlés et autorisés, nous accueillerons ces Afghans… dans leur nouveau foyer aux États-Unis d’Amérique”, a promis Biden.

Il continue de faire valoir que sa décision de retirer les troupes d’Afghanistan était un choix binaire de rester là-bas, auquel cas nous aurions dû envoyer des troupes supplémentaires et continuer à perdre du sang et des trésors ou nous retirer comme il l’a fait.

“Écoutez, j’avais une décision fondamentale à prendre”, a-t-il déclaré, interrogé sur un nouveau sondage de CBS News qui remettait en question ses compétences et la manière dont il avait choisi de quitter l’Afghanistan, et non s’il devait partir. « Soit je retire l’Amérique d’une guerre de 20 ans qui, selon l’analyse que vous acceptez, nous coûte 150 millions de dollars par jour pendant 20 ans ou 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. Soit j’augmente le nombre de forces que nous gardons là-bas… soit je mets fin à la guerre et j’ai décidé de mettre fin à la guerre », a répondu Biden.

Il a évité les critiques qu’il a reçues selon lesquelles nous n’avions perdu aucun de nos militaires en un an et demi, ou que nous maintenions le statu quo, avec nos quelque 2 500 soldats, et que nous avions la base aérienne de Bagram comme nos yeux et nos oreilles dans la région. , assez proche des frontières de la Chine et de l’Iran, justifierait que nous y restions plus longtemps.

Mais ce qui lui est rappelé, c’est que la vraie question concernant son jugement et sa compétence était de savoir comment il avait choisi de sortir. Plutôt que de passer des mois à faire sortir discrètement tous ceux qui voulaient partir, à travailler avec nos alliés et les forces afghanes et les interprètes qui étaient alliés avec nous, cela a été fait de telle manière que cela pourrait potentiellement déclencher la pire crise d’otages dans notre l’histoire, si les talibans décident d’aller dans cette direction.

Le président a également déclaré que les talibans devaient prendre une décision quant à la manière dont ils envisageaient de gouverner.

« Écoutez, les talibans doivent prendre une décision fondamentale. Les talibans vont-ils tenter de s’unir et d’assurer le bien-être du peuple afghan, ce qu’aucun groupe n’a jamais fait depuis des centaines d’années ? » dit Biden.

Il a souligné les efforts de son administration pour évacuer les Américains et les Afghans qui travaillaient à leurs côtés.

Les États-Unis ont évacué “environ 11 000 personnes hors de Kaboul en moins de 36 heures”, a déclaré le président. Au total, les forces américaines ont évacué 33.000 personnes depuis juillet, a-t-il ajouté.

“Notre première priorité à Kaboul est de faire sortir les citoyens américains du pays aussi rapidement et en toute sécurité que possible”, a déclaré Biden.