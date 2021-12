Le président Biden a dit « Allons Brandon » lors de l’appel du NORAD la veille de Noël

Lire du contenu vidéo

Président Biden entendu ce que ses ennemis disent en code depuis des mois maintenant – un coup de « f *** you » qu’un gars a eu le culot de dire directement au visage de POTUS, pas moins la veille de Noël.

JB et la Première Dame appelaient vendredi des familles de militaires et leurs enfants de tout le pays… pour parler de Noël, de cadeaux, de listes de souhaits et bien sûr, du Père Noël. En fait, 46 et la femme utilisaient le fidèle traqueur NORAD Santa pour les aider dans leurs discussions.

Au cours de l’un des appels … un père a sauté et a souhaité un joyeux Noël aux Bidens. Tout semblait aller bien jusqu’à ses derniers mots avant de raccrocher… comme il l’a clairement dit : « Allons-y Brandon. »

Joe et le Dr Biden ne semblaient pas comprendre ce que cela signifiait vraiment, en particulier Joe – qui l’a en fait répété mot pour mot lui-même et a ajouté: « Je suis d’accord. » Les deux ont même ri en l’entendant, ce qui n’a pas de sens à première vue… vous savez, car c’est super péjoratif.

Vous le savez probablement maintenant… la phrase « Allons Brandon » est devenue une blague dans les cercles conservateurs. Cela signifie en fait « F *** Joe Biden » … et a été basculé en « LGB » à cause de la tentative d’un journaliste de dissimuler ce qu’une foule de NASCAR scandait lors d’un tir en direct.

Même si le gars qui a involontairement stimulé le mème, Marron Brandon, a dit qu’il n’en était pas du tout fan… cela n’a pas empêché beaucoup de gens de l’adopter et de l’utiliser dans plusieurs contextes différents… comme sur l’interphone d’un avion, par exemple.

Certains ont qualifié cela d’insulte et de très irrespectueux – mais à la lumière de Donald Trump recevant un traitement similaire de sa propre opposition tout au long de sa présidence, d’autres disent que c’est un jeu équitable.

La Maison Blanche a refusé de commenter cette dernière utilisation de « Allons Brandon ».