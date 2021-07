Le président Biden a ordonné le droit de réparer les push frappe Apple

Un nouveau décret du président Biden ajoute au droit de réparer la pression sur Apple. L’une des 72 initiatives de l’ordonnance appelle spécifiquement la Federal Trade Commission (FTC) à introduire des règles contre les restrictions sur les réparations de bricolage et de tiers.

Alors qu’une partie du texte fait référence à l’industrie agricole – et aux tracteurs en particulier – il y a une référence distincte aux « fabricants de téléphones portables »…

En mai, la FTC a publié un rapport sur les « restrictions de réparation anticoncurrentielles » qui interpellait directement Apple.

Un exemple donné est celui des exigences d’Apple pour son programme d’ateliers de réparation indépendants agréés. Le contrat stipule que les techniciens de réparation peuvent être soumis à des « audits et inspections inopinés par Apple » … Et si les ateliers de réparation indépendants quittent le programme, le contrat comprend en fait une durée qui donne à Apple le droit de « continuer à inspecter les ateliers de réparation jusqu’à cinq ans ». après qu’il se termine. Apple restreint également l’accès aux manuels d’entretien et a émis des avis de retrait de droits d’auteur lorsqu’ils sont publiés en ligne.

Nous avons noté plus tôt dans la semaine que la Maison Blanche était susceptible de répondre en demandant à la FTC d’introduire de nouvelles règles pour s’attaquer au problème, et cela s’est produit aujourd’hui. Le document d’information s’ouvre en décrivant la question plus large de la concurrence limitée sur certains marchés.

Depuis des décennies, la consolidation des entreprises s’accélère. Dans plus de 75 % des industries américaines, un plus petit nombre de grandes entreprises contrôlent désormais plus d’activités qu’il y a vingt ans. Cela est vrai dans les soins de santé, les services financiers, l’agriculture et plus encore. Ce manque de concurrence fait monter les prix pour les consommateurs […] L’ordre exécutif historique d’aujourd’hui a établi un effort pangouvernemental pour promouvoir la concurrence dans l’économie américaine. L’Ordre comprend 72 initiatives de plus d’une douzaine d’agences fédérales pour s’attaquer rapidement à certains des problèmes de concurrence les plus urgents dans notre économie. Une fois mises en œuvre, ces initiatives se traduiront par des améliorations concrètes dans la vie des gens.

Une clause du décret du président Biden traite du problème du droit de réparation avec les smartphones.

Les fabricants de téléphones portables et autres bloquent les ateliers de réparation indépendants : la technologie et d’autres entreprises imposent des restrictions aux réparations par eux-mêmes et par des tiers, ce qui rend les réparations plus coûteuses et plus longues, par exemple en restreignant la distribution de pièces, de diagnostics et d’outils de réparation. Dans l’Ordre, le Président : Encourage la FTC à édicter des règles contre les restrictions anticoncurrentielles concernant l’utilisation d’ateliers de réparation indépendants ou la réparation de bricolage de vos propres appareils et équipements.

Apple a déjà eu l’embarras de voir le cofondateur de l’entreprise, Steve Wozniak, défendre le droit de réparer et appeler les entreprises à « commencer à faire les bonnes choses ».

Photo : Tabrez Syed/Unsplash

