Le président Biden accélère dans le nouveau Hummer électrique, plus vite que sa Corvette

Président Biden a pris le volant du nouveau Hummer tout électrique de General Motors, mettant la pédale au métal … et il dit que c’est encore plus rapide que sa Corvette Stingray.

POTUS a atteint mercredi l’usine d’assemblage de véhicules électriques ZERO du constructeur automobile à Detroit, dans le Michigan, où le nouveau Hummer de GM est en cours de construction et testé… au moins par le Prez.

Biden s’est épuisé et a dévalé la piste avant d’appuyer sur les freins … puis a fait demi-tour pour faire des blagues aux médias.

Cette fois, Biden n’a pas raté la cible aussi mal que lors d’un essai similaire sur le nouveau camion électrique de Ford en mai, lorsqu’il plaisanté à propos d’un délit de fuite sur un journaliste.

Pourtant, Biden a demandé en plaisantant si des journalistes voulaient grimper à l’arrière ou sur le toit … alors, des petits pas dans le département des blagues.

Le nouveau Hummer a l’air et sonne assez vite, du moins avec Biden à la place du conducteur… et il semble qu’il ait besoin de vitesse.

Biden est un grand gars de la voiture … en 2016, quand il était Barack ObamaVP, il a fait un burn-out dans sa Corvette Stingray de 1976 sur Jay Lenoest le spectacle.

Aucun mot de Biden sur la vitesse de pointe aujourd’hui … mais il dit que le Hummer électrique est plus léger et plus rapide que ce qu’il a dans son garage.