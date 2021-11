Le président Biden approuve la loi bloquant les demandes de licence de Huawei et de ZTE

Huawei, ZTE et trois autres entreprises technologiques chinoises ont perdu tout espoir d’obtenir des licences d’équipement réseau de la Federal Communications Commission (FCC) après que le président Joe Biden a promulgué le Secure Equipment Act.

La nouvelle législation interdit à la FCC d’accepter ou d’examiner les demandes d’équipement réseau émanant d’entreprises qui présentent un risque pour la sécurité nationale. Son objectif est de garantir que les équipements de réseau de ces sociétés ne soient pas utilisés dans le réseau de télécommunications américain.

L’année dernière, la FCC a désigné Huawei et ZTE comme des menaces pour la sécurité nationale, signe d’une augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Il n’a cependant pas interdit à ces entreprises de demander des licences FCC tant qu’aucun fonds fédéral n’était utilisé.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La nouvelle loi comble cette lacune. Selon ., le commissaire de la FCC, Brendon Carr, a déclaré que l’organisme de réglementation avait approuvé plus de 3 000 applications de Huawei depuis 2018. Le Secure Equipment Act interdit l’utilisation des équipements Huawei et ZTE dans les réseaux de communication du pays, qui alimentent bon nombre des meilleurs téléphones Android. .

Après l’approbation de la Chambre plus tôt en octobre, la loi a été approuvée à l’unanimité par le Sénat américain à la fin du mois dernier. L’interdiction affecte également Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology.

Plus tôt cette année, la FCC a également lancé un programme de 1,6 milliard de dollars pour aider les entreprises de télécommunications à remplacer les équipements Huawei et ZTE dans leurs réseaux. La dernière mesure prise par le gouvernement américain représente un effort intensifié pour retirer la technologie chinoise de l’infrastructure de télécommunications du pays.

