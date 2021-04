Le président Biden avance au 19 avril la date à laquelle tous les adultes seront éligibles à la vaccination COVID ⋆ .

Le président Biden a annoncé mardi que tous les adultes seront éligibles pour se faire vacciner contre le COVID-19 d’ici le 19 avril, ce qui est encore plus tôt que la date du 1er mai qu’il a annoncée le mois dernier.

En annonçant le passage au 19 avril, le président a noté que de nombreux gouverneurs ont décidé d’accorder l’accès aux vaccins avant la date limite nationale du 1er mai. Il a déclaré qu’à partir du 19 avril, tous les adultes aux États-Unis pourront «faire la queue» pour une vaccination contre le coronavirus.

Biden a imploré les gens de se faire vacciner lorsqu’ils deviennent éligibles, et de continuer à se laver les mains, à porter des masques et à s’engager dans la distanciation sociale.

«Nous sommes toujours dans une course à la vie ou à la mort contre ce virus. Jusqu’à ce que plus de personnes soient vaccinées, nous avons besoin que tout le monde se lave les mains, éloigne socialement et se masque dans un masque recommandé par le CDC », a déclaré le président.

Jusqu’à présent, 19% de la population américaine totale a été vaccinée et 32,6% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

