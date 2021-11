Le président Biden conservera Powell, nommé par Trump, au poste de président de la Fed

Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il nommait Jerome Powell pour un deuxième mandat de quatre ans à la présidence de la Réserve fédérale, approuvant sa gestion de l’économie à travers une récession pandémique brutale dans laquelle les politiques de taux ultra-bas de la Fed ont contribué à renforcer la confiance et à revitaliser le marché du travail . Le président Biden a également déclaré qu’il nommerait Lael Brainard, le seul démocrate au conseil des gouverneurs de la Fed et l’alternative préférée à Powell parmi de nombreux progressistes, au poste de vice-président.

La décision du président renforce la continuité et le bipartisme à un moment où la flambée de l’inflation pèse sur les ménages et augmente les risques pour la reprise de l’économie. En soutenant Powell, un républicain qui a été élevé à son poste par le président Donald Trump, Biden a écarté les plaintes des progressistes selon lesquelles la Fed a affaibli la réglementation bancaire et a mis du temps à prendre en compte le changement climatique dans sa supervision des banques.

L’année prochaine, la Fed devrait commencer à augmenter son taux d’intérêt de référence, les marchés financiers prévoyant au moins deux augmentations. Si elle progresse trop lentement pour relever les taux, l’inflation peut s’accélérer davantage et forcer la banque centrale à prendre des mesures plus draconiennes plus tard pour la maîtriser, provoquant potentiellement une récession. Pourtant, si la Fed relève ses taux trop rapidement, elle pourrait étouffer les embauches et la reprise. S’il était confirmé, Powell resterait l’un des responsables économiques les plus puissants du monde. En augmentant ou en abaissant son taux d’intérêt à court terme, la Fed cherche à ralentir ou à stimuler la croissance et l’embauche, et à maintenir les prix stables. Ses efforts pour diriger l’économie américaine, la plus importante au monde, ont généralement des conséquences mondiales.

Le leadership constant du président Powell et de la Réserve fédérale a permis à notre économie de se remettre d’une crise sanitaire et économique unique en son genre. Je suis heureux que notre économie continue de bénéficier de sa gestion, de l’expertise et de l’expérience de Lael Brainard. pic.twitter.com/IKT5mwIcdO – Secrétaire Janet Yellen (@SecYellen) 22 novembre 2021

Pendant des mois, Powell a été le favori pour être reconduit, mais une vigoureuse campagne menée par des groupes environnementaux et d’intérêt public en faveur de Brainard a assombri le tableau ces dernières semaines. Des critiques, dont la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), ont fait valoir que Powell avait assoupli les réglementations bancaires mises en place après la crise financière de 2008-2009. Et deux autres sénateurs ont exprimé leur opposition à Powell la semaine dernière parce qu’ils ont dit qu’il n’était pas suffisamment déterminé à utiliser les outils réglementaires de la Fed pour lutter contre le réchauffement climatique.

L’Amérique a besoin d’un leadership stable, indépendant et efficace au sein de la Réserve fédérale. C’est pourquoi je nommerai Jerome Powell pour un deuxième mandat en tant que président du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve et le Dr Lael Brainard pour servir en tant que vice-président du Conseil des gouverneurs. – Président Biden (@POTUS) 22 novembre 2021

Voir également



Brainard, quant à lui, a exprimé 20 voix dissidentes contre les modifications des règles financières au cours des quatre dernières années. En mars 2020, elle s’est opposée à un changement réglementaire qui, selon elle, réduirait le montant des réserves que les grandes banques devaient détenir pour se prémunir contre les pertes. Elle a également parlé avec plus de force que Powell sur les moyens par lesquels la Fed peut faire face au réchauffement climatique.

Les rendements sont plus élevés après l’annonce que le président Biden a choisi Jerome Powell pour un deuxième mandat en tant que président de la Fed. Les rendements américains à 2 ans s’élèvent à 0,56 %. pic.twitter.com/LHgpEm94qj – Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) 22 novembre 2021

Le président Biden a encore la possibilité de pourvoir trois autres postes au Conseil des gouverneurs de la Fed, dont celui de vice-président de la supervision, un poste de réglementation bancaire de premier plan. Ces postes seront pourvus début décembre, a déclaré le président.