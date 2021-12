Le président Biden dit avec enthousiasme « Allons Brandon » à la télévision en direct

Je ne sais pas comment Mme Psaki va faire tourner ça, mais ce sera certainement intéressant de la voir essayer.

Le président Joe Biden et la première dame, le Dr Jill Biden, Ph.D, ont fait un segment d’appel en direct la veille de Noël et cela ne s’est pas aussi bien passé qu’il aurait pu.

Un appelant, après avoir souhaité un joyeux Noël aux Biden, a ensuite dit «Allons-y Brandon», ce que la première dame a secoué comme un pro, mais Joe… pas tellement.

Oui, avec tout l’enthousiasme qu’il pouvait rassembler, le président vient de dire ce que nous pensions tous.

Joyeux Noël à tous nos lecteurs et… « Let’s Go Brandon ! Je suis d’accord! »

