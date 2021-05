Le président Biden dit que les non-vaccinés finiront par en payer le prix ⋆ .

Joe Biden a déclaré aujourd’hui que les non-vaccinés «paieront un prix» car de nombreux Américains choisissent de ne pas prendre le vaccin Covid-19, car ils estiment que ce n’est pas sûr à leur avis.

«PRES. BIDEN: “Ceux qui ne sont pas vaccinés finiront par en payer le prix.”

PRES. BIDEN: “Ceux qui ne sont pas vaccinés finiront par en payer le prix.” pic.twitter.com/qQ7cAyoYUW – Breaking911 (@ Breaking911) 17 mai 2021

Il semble que les taux de vaccination diminuent car ceux qui voulaient le vaccin peuvent l’obtenir dans presque toutes les circonstances, car certains conservateurs et les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner.

Certains fonctionnaires ont créé des incitations pour que ceux qui ne veulent pas du vaccin le prennent. Biden a fait le contraire car il a dit que vous devez le prendre ou vous continuerez à porter un masque. Le vice-président Kamala Harris a fait écho à ce sentiment.

«La règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix t’appartient.”

La règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix t’appartient. – Président Biden (@POTUS) 13 mai 2021

Certains peuvent voir cette déclaration comme un ultimatum injuste pour se faire vacciner, ou bien vous serez obligé par le gouvernement de porter un masque jusqu’à ce que vous receviez le vaccin.

De nombreux libertariens et conservateurs ont exprimé leur colère contre cela, car certains peuvent le voir comme une chose totalitaire à dire et à laisser passer. Ceux qui ont reçu le vaccin peuvent même dire que ce n’est pas nécessaire.

Kamala Harris a emboîté le pas et a dit: «Faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez.» comme nous l’avons signalé lundi après-midi.

Faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. pic.twitter.com/vHKVS0HJmC – Vice-président Kamala Harris (@VP) 16 mai 2021

L’administration Biden-Harris ou, comme certains l’appellent à juste titre, le régime Harris-Biden ont clairement indiqué au peuple américain ce qu’il fallait faire pour ne plus avoir à porter de masque.

Cependant, dans les États républicains comme le Texas et la Floride, vous n’avez pas eu à porter de masque depuis des mois, que vous ayez été vacciné ou non. Le gouvernement fédéral dit que vous devez porter un masque si vous n’êtes pas encore vacciné et que vous le devrez jusqu’à ce que vous le fassiez.

De nombreux Américains en ont assez de ces mandats de masque douteux et leur désobéissent depuis des mois.

