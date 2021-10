Le président Biden dit qu’il est difficile d’être un flic, rejette le financement de la police

Lire du contenu vidéo

Président Biden a adressé un vote de confiance à nos hommes et femmes en noir et bleu – reconnaissant l’immensité de l’application de la loi, tout en rejetant le financement de la police.

JB et la Première Dame, Dr Jill Biden, ont assisté samedi au 40e service commémoratif annuel des agents de la paix au Capitole des États-Unis … où ils ont rendu hommage aux policiers décédés qui avaient été tués dans l’exercice de leurs fonctions au cours des deux dernières années – plus de 491.

Le premier couple a déposé des fleurs sur une couronne commémorative pour les officiers décédés de là-bas à DC – y compris ceux qui ont servi dans la police du Capitole, le département de la police métropolitaine et d’autres organismes locaux d’application de la loi.

Parmi ces officiers de la région de DC, il les a remerciés pour leur service – en particulier ceux qui ont mis leur corps en danger pour défendre le Capitole le 6 janvier … pour lequel Biden dit que la nation est reconnaissante.

Il s’est finalement tourné vers la police à l’ère moderne … avouant que, oui, c’est un travail difficile à faire en 2021 – et qui semble être de moins en moins recherché … ce qui, selon le Prez, est dommage, car il a déclaré que nos villes, nos quartiers et nos citoyens ont besoin de la police pour rester en sécurité.

Et puis … il a parlé de financer la police, sans utiliser ces mots exacts, en soi. Joe dit que la police doit changer – mais il ne pense tout simplement pas que la suppression des ressources est la façon de le faire. Au contraire, il a dit le contraire … que les flics ont besoin de plus de ressources et d’une éducation sur la meilleure façon de les mettre en œuvre, en faisant référence à la police de proximité et à d’autres outils.

C’est une position intéressante … et semble différer de ce que certains membres de son parti ont demandé à la suite de George Floyd et d’autres affaires policières très médiatisées au cours de l’année écoulée.

Biden semble s’en être rendu compte … la formulation est la clé, et des termes comme « defund » ou « abolishing » sont source de division et contre-intuitifs par rapport à l’objectif que tout le monde veut.