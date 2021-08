Le président Biden et le vice-président Harris évitent les caméras alors que Kaboul tombe aux mains des talibans

Le président Biden et le vice-président Kamala Harris ont évité d’apparaître devant la caméra alors que Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, est tombée aux mains des talibans samedi et dimanche.

Biden a passé le week-end à la retraite présidentielle de Camp David, partant en vacances alors que la situation empirait en Afghanistan.

Bien que Biden ait publié une déclaration écrite sur l’Afghanistan samedi, il n’est pas allé devant la caméra pour rassurer le peuple américain lorsque la nouvelle a éclaté que des responsables détruisaient des documents à l’ambassade américaine à Kaboul et enlevaient même le drapeau américain du site. Il n’a pas encore parlé directement au peuple américain devant la caméra juste après que le président afghan, Ashraf Ghani, a fui le pays et après que les talibans ont pris d’assaut le palais présidentiel à Kaboul, avec “avec un accès “exclusif” accordé au réseau Al Jazeera lié au terrorisme. .

Un haut responsable de l’administration a déclaré à un autre réseau que Biden s’adresserait à la nation “dans les prochains jours” au sujet de la crise en Afghanistan.

Un membre du Congrès lors d’une conférence téléphonique avec la commission des affaires étrangères a déclaré: “Nous avons plus entendu parler des talibans que de Biden”, selon la correspondante de Fox News à la Maison Blanche, Jacqui Heinrich.

Les membres républicains du Congrès ont critiqué Biden pour être parti en vacances à un tel moment.

Le représentant Michael McCaul, R-TX, a déclaré à CNN: “Cela va être une tache pour ce président et sa présidence.”

“Et je pense qu’il va avoir du sang sur les mains à cause de ce qu’ils ont fait”, a ajouté McCaul.

BIDEN MARTELÉ POUR PASSÉ DU TEMPS AU CAMP DAVID PENDANT QUE LES TALIBAN s’emparent de l’AFGHANISTAN

“Pourquoi Joe Biden est-il en vacances?” Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a demandé sur “Sunday Morning Futures”. “Je ne pense pas qu’il ait répondu à une seule question de la presse ce week-end, c’est donc une situation effrayante.”

“Pourquoi Joe Biden se cache-t-il?” a demandé le sénateur Tom Cotton, R-Ark.

La représentante Lauren Boebert, R-Colo., a accusé Biden de “manquement au devoir”. Le représentant Jim Banks, R-Ind., et la représentante Elise Stefanik, RN.Y., ont également fait écho aux critiques.

Les banques ont pris une conférence téléphonique d’information pour les membres du Congrès dimanche. “Il est clair que l’administration Biden a été prise au dépourvu, n’avait pas anticipé cette catastrophe et le président se cache et dort au volant”, a-t-il fait remarquer sur Twitter.

BIDEN SORT DE DC EN AFGHANISTAN, LES CRISES D’IMMIGRATION S’ACCÉLÈRENT

Dans sa déclaration de samedi, Biden s’est engagé à ne pas laisser le conflit en Afghanistan se poursuivre, citant le coût énorme que la guerre de 20 ans a déjà imposé à l’Amérique. Il a tenté de blâmer l’ancien président Donald Trump pour la situation et a averti les talibans que les attaques contre le personnel américain seraient “répondues à une réponse militaire américaine rapide et forte”.

Il a autorisé le déploiement d’environ 5 000 soldats américains pour assurer « un retrait ordonné et sûr du personnel américain et des autres personnels alliés, et une évacuation ordonnée et sûre des Afghans qui ont aidé nos troupes ». Il a demandé à son administration de soutenir le président Ghani et d’autres dirigeants afghans dans leur recherche d’un “règlement politique”, laissant ostensiblement le contrôle aux talibans.

Biden a lancé un avertissement sévère aux talibans, affirmant que “toute action de leur part sur le terrain en Afghanistan, qui met en danger le personnel américain ou notre mission là-bas, se heurtera à une réponse militaire américaine rapide et forte”.

Il a conclu en suggérant que Trump était à blâmer pour la situation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Quand je suis arrivé au pouvoir, j’ai hérité d’un accord conclu par mon prédécesseur – dont il a invité les talibans à discuter à Camp David à la veille du 11 septembre 2019 – qui a laissé les talibans dans la position militaire la plus forte depuis 2001 et a imposé un Date limite du 1er mai 2021 sur les forces américaines. Peu de temps avant de quitter ses fonctions, il a également réduit les forces américaines à un strict minimum de 2 500 », a écrit Biden.

“J’étais le quatrième président à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan – deux républicains, deux démocrates. Je ne laisserais pas et ne passerai pas cette guerre à un cinquième”, a-t-il conclu.