Le président Biden exhorte les États à offrir des incitations de 100 $ pour les vaccins ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden prononce une allocution à la Maison Blanche lors d’une célébration du Jour de l’Indépendance à Washington, DC, le 4 juillet 2021.

(Evelyn Hockstein/.)

Le président Biden exhorte les gouvernements des États et locaux à utiliser les fonds de son plan de réponse COVID-19 de 1,9 billion de dollars pour offrir des paiements de 100 $ aux Américains nouvellement vaccinés afin d’inciter ceux qui hésitent à se faire vacciner.

Le département du Trésor a déclaré jeudi que les paiements fourniraient “une incitation supplémentaire pour augmenter les taux de vaccination, protéger les communautés et sauver des vies”.

“Le Trésor est prêt à fournir une assistance technique aux gouvernements des États et locaux afin qu’ils puissent utiliser les fonds efficacement pour soutenir une augmentation de la vaccination dans leurs communautés, et le Trésor s’associera au ministère de la Santé et des Services sociaux tout au long de cet effort”, a-t-il déclaré.

Le département du Trésor a noté pour la première fois en mai que les gouvernements des États et locaux qui ont reçu une partie des 350 milliards de dollars de financement du projet de loi de secours COVID pourraient utiliser l’argent pour des programmes d’incitation aux vaccins. Un certain nombre d’États ont créé des loteries et ont fait des cadeaux pour essayer d’encourager les Américains à recevoir les coups.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé mercredi que la ville commencerait à fournir 100 $ à chaque New-Yorkais qui reçoit sa première dose de vaccin sur un site géré par la ville.

Maintenant, les autorités ont renouvelé de toute urgence leurs efforts pour obtenir plus de tirs dans les armes alors que les taux de vaccination se sont stabilisés et que l’inquiétude grandit au sujet de la variante delta plus contagieuse.

Près de 70% des adultes américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19. Cependant, les experts ont averti que la variante delta est susceptible de se propager rapidement dans certaines parties du pays où les taux de vaccination restent faibles.

Dans une volte-face plus tôt cette semaine, le CDC a recommandé que même les Américains vaccinés portent des couvre-visages à l’intérieur dans les zones de transmission élevée et substantielle de COVID-19.

