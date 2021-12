Le président Biden relance la tradition et accueille les lauréats du Kennedy Center

Président Biden a repris ce qui avait été interrompu pendant un bon moment à DC – à savoir, POTUS était présent pour les Kennedy Center Honors … et les a accueillis par la suite.

JB a organisé une réception dimanche à la Maison Blanche, en présence des récipiendaires de cette année du prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière. Parmi ceux qui ont été honorés — Lorne Michaels, Bette Midler, Baie Gordy, Justino Diaz et Joni Mitchell.

Ensemble enfin… vos lauréats du Kennedy Center ! ?? Regardez le 22 décembre à 9/8c sur @CBS et @paramountplus alors que nous célébrons le 44e cours #KCHonors : #JustinoDíaz, #BerryGordy, #LorneMichaels, @BetteMidler et @jonimitchell. 📸 Scott Suchman/CBS#KennedyCenterHonors pic.twitter.com/kwQMMBFDUY – Le Kennedy Center (@kencen) 5 décembre 2021 @kencen

Il y avait aussi beaucoup d’autres personnalités de premier plan, dont la première dame Jill Biden, la vice-présidente Kamala Harris, la présidente Nancy Pelosi, Steve Martin, David Letterman et d’autres.

Biden – qui était habillé et botté dans un smoking, a prononcé quelques remarques – soulignant la contribution de chaque personne via son art – descendant la liste un par un et chantant ses louanges. Il a également crié feu Steven Sondheim, récemment décédé.

Le président Biden prononce une allocution à la réception des lauréats du Kennedy Center. https://t.co/yhFNau8RZQ – Dr Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) 5 décembre 2021 @JeffreyGuterman

Chaque lauréat a montré ses rubans aux couleurs de l’arc-en-ciel qui ont été placés autour de son cou, et ils se sont tous levés lorsqu’on leur a demandé. L’ensemble de la réception a duré un peu moins d’une demi-heure – mais même ainsi, cela signifiait beaucoup pour les gens qui n’avaient pas vu cela depuis 2016.

Le président Trump a snobé la cérémonie pendant les trois premières années de son mandat – et n’a jamais accueilli aucun des récipiendaires après que des menaces de boycott ont été lancées en 2017, sa première année au pouvoir.

Les lauréats du Kennedy Center au WH pic.twitter.com/zE290UKvPV – Craig Caplan (@CraigCaplan) 6 décembre 2021 @CraigCaplan

Il semble que tout le monde était heureux de recommencer en présence de notre commandant en chef.