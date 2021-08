Le président Biden tente de détourner les critiques du retrait afghan ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden prononce une allocution sur la crise en Afghanistan lors d’un discours dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, le 16 août 2021.

S’adressant à la nation après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans lundi, le président Biden a cherché à détourner les critiques selon lesquelles l’administration n’avait pas accordé la priorité à l’évacuation des civils avant le retrait militaire officiel.

Biden a insisté sur le fait que l’évacuation des citoyens afghans éligibles, y compris ceux qui ont collaboré avec l’armée américaine, n’a pas été exécutée plus tôt parce que « certains Afghans ne voulaient pas partir plus tôt ».

“Nous avons été découragés d’organiser un exode massif pour éviter de déclencher une crise de confiance”, a-t-il ajouté.

Il a souligné le fait que l’opération Allies Rescue, lancée par les États-Unis quelques semaines plus tôt, avait déjà déplacé des milliers d’Afghans et leurs familles hors du pays. Les États-Unis ont ensuite élargi ce programme pour inclure les réfugiés qui travaillaient pour des organisations non gouvernementales américaines, des agences de presse et d’autres groupes en Afghanistan, a déclaré Biden.

En plus des futurs réfugiés afghans, il y a aussi environ 10 000 civils américains restants en Afghanistan, selon Josh Rogin du Washington Post. Ce nombre comprend des journalistes et des travailleurs humanitaires américains qui souhaitent peut-être rester dans le pays, mais il y a aussi de nombreux civils américains qui ont reçu l’ordre de s’abriter sur place et ne savent désormais pas comment ils vont s’échapper du pays.

Lors d’un point de presse après la déclaration du président, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a répondu à une question d’un journaliste qui a invoqué la vision déchirante d’Afghans désespérés inondant le tarmac de Kaboul pour s’échapper à bord d’un avion militaire américain au départ. Bien qu’il n’ait pas confirmé les commentaires de Biden selon lesquels de nombreux Afghans n’avaient pas exprimé le souhait de partir plus tôt, il a fait écho au président en discutant des autres efforts des États-Unis sur le front des réfugiés.

Il a affirmé que les États-Unis avaient déplacé plus de 75 000 Afghans qui avaient aidé le gouvernement américain au cours de l’année dernière. Citant l’opération Allies Rescue, Price a déclaré qu’il y avait eu un « effort gargantuesque des États-Unis » pour traiter et juger les demandeurs de visa et les amener aux États-Unis, avec le soutien des agences de réinstallation.

“Nous savons qu’il y a d’autres Afghans vulnérables”, a-t-il déclaré, assurant que l’administration exerce toutes les options pour “mettre autant d’Afghans que possible en sécurité”.

Dans l’intervalle, Price a déclaré que les forces américaines, récemment déployées pour faciliter l’évacuation, tentaient de rétablir le contrôle de l’aéroport de Kaboul pour reprendre les vols, que les États-Unis ont temporairement interrompus lundi au milieu du chaos des pistes. Dimanche, les troupes américaines ont abattu deux hommes armés qui se sont approchés des soldats américains aidant à l’évacuation.

Certains législateurs républicains et démocrates de Capitol Hill ont condamné le départ des États-Unis d’Afghanistan comme une exécution aléatoire, affirmant que les dispositions pour le passage sûr des civils auraient dû précéder le retrait militaire officiel du pays.

