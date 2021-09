Le président biélorusse exhorte les citoyens à exploiter le bitcoin plutôt que de chercher des emplois mal payés à l’étranger Crypto new media

Visitez l’article original*

Le président de la Biélorussie a déclaré lors d’une réunion que les citoyens devraient extraire le bitcoin avec l’énergie abondante du pays au lieu de chercher de bas salaires à l’étranger.

Alexander Lukashenko, le président de la Biélorussie, a exhorté les citoyens à rester dans leur pays d’origine et à extraire des bitcoins au lieu de déménager à l’étranger pour des emplois peu rémunérés, a rapporté CoinMarketCap. Plutôt que de se rendre en Pologne ou en Allemagne pour occuper des postes agricoles, a déclaré Loukachenko lors d’une récente réunion avec les employés de JSC Belaruskali, les Biélorusses devraient rester dans le pays et rechercher d’autres sources de revenus telles que l’extraction de bitcoins.

“Créez quelque chose avec de l’électricité”, a exhorté Loukachenko dans une vidéo publiée par la chaîne Telegram “Pool of the First”. «En fin de compte, commencez à extraire de la crypto-monnaie, ou quel que soit son nom. Il y a assez d’électricité dans le pays.

L’extraction de bitcoins peut être une activité très lucrative dans des endroits où les sources d’énergie sont abondantes et bon marché. Au Texas, par exemple, deux enfants gagnent plus de 30 000 $ par mois grâce à l’exploitation minière. Depuis que la Chine a institué une interdiction nationale de l’extraction de bitcoins, les mineurs se déplacent à l’étranger et la Biélorussie pourrait également devenir une option viable.

Les activités liées au bitcoin sont déjà réglementées en Biélorussie depuis 2018. En avril 2019, Loukachenko est allé jusqu’à suggérer que les fermes minières de bitcoin pourraient exploiter le surplus d’énergie produit par la centrale nucléaire de la région de Grodno, selon le rapport. En capturant une énergie abondante qui pourrait autrement être gaspillée, la rentabilité des mineurs peut être encore augmentée.

Selon Loukachenko, les Biélorusses feraient mieux de miner des bitcoins que de chercher des emplois agricoles mal rémunérés à l’étranger. JSC Belaruskali, où Loukachenko a déclaré aux travailleurs que les Biélorusses ne sont pas recherchés à l’étranger, est l’un des plus grands producteurs mondiaux d’engrais potassiques. Le président a ajouté que les étrangers n’attendent que les Biélorusses pour « cueillir des fraises ».

“Nous devons comprendre, ils ne nous attendent nulle part”, a déclaré Loukachenko. “Et si quelqu’un attend… peut-être dans les plantations, comme le disent souvent les Ukrainiens, les Polonais là-bas ou les Allemands doivent se tortiller, cueillir des fraises.”

Les Biélorusses peuvent atteindre la souveraineté financière et individuelle avec l’exploitation minière de Bitcoin et de bitcoins au lieu de se soumettre à des rôles d’agriculteurs peu rémunérés dans des pays à l’étranger. En capturant l’abondante énergie du pays pour alimenter les plates-formes minières bitcoin, ils peuvent augmenter leurs salaires par ailleurs bas. De plus, ils économiseraient également directement en BTC, prenant le contrôle total de leur argent et protégeant le pouvoir d’achat de leurs familles sur les générations à venir.