Le président Bukele annonce qu’El Salvador acquiert 420 bitcoins supplémentaires. Les réserves du pays s’élèvent à 1 120 BTC

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’achat de 420 BTC par le gouvernement du Salvador survient lorsque le prix du Bitcoin a enregistré une chute soudaine le 27 octobre, oscillant autour de 58 500 USD par unité au moment de la publication.

***

Le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé aujourd’hui que son gouvernement avait acquis 420 bitcoins supplémentaires, portant les réserves du pays à environ 1 120 BTC.

Cela a été rapporté par Bukele lui-même dans une série de messages publiés via son compte Twitter, dans lesquels on lit ce qui suit :

« L’attente a été longue, mais cela en valait la peine. Nous avons acheté au prix le plus bas ! 420 nouveaux #Bitcoin … Nous générons déjà des bénéfices grâce au #Bitcoin que nous venons d’acheter ».

Hahaha, nous réalisons déjà un profit sur le #bitcoin que nous venons d’acheter. – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 27 octobre 2021

Le Salvador augmente ses réserves de Bitcoin

Bien que le président Bukele n’ait pas révélé combien a été investi pour ces 420 BTC, si un taux d’environ 58 571 $ US par unité est pris en compte, cela se traduirait par environ 24,6 millions de dollars US. Il convient de noter que les 1 120 BTC acquis par l’État à ce jour correspondraient à environ 65 599 520 $ US au moment de la publication.

Tenez compte du fait que ce dernier achat intervient plus d’un mois après que Bukele lui-même a annoncé l’acquisition d’environ 150 BTC pour les réserves du pays d’Amérique centrale, capitalisant à l’époque environ 700 bitcoins.

En plus des achats annoncés par Bukele, il semble qu’El Salvador ait des plans beaucoup plus ambitieux pour Bitcoin. Récemment, le président a indiqué qu’ils exploraient la possibilité d’ouvrir des espaces pour les sociétés minières dans le pays, qui pourraient profiter de l’énergie géothermique générée par les volcans situés sur le territoire national, utilisant ainsi de l’électricité issue de sources 100% renouvelables.

Suite à l’annonce de la légalisation du Bitcoin comme monnaie légale dans ce pays d’Amérique centrale, un grand nombre d’entreprises internationales sont venues dans le pays pour explorer de nouvelles possibilités commerciales. Cependant, l’adoption de la monnaie numérique a également suscité des critiques de la part d’entités financières telles que le FMI, qui ont mis en garde contre les risques implicites de ces actions et la possibilité que ces types de mesures puissent compromettre la souveraineté financière des pays concernés.

Lecture recommandée

Source : Twitter, archives

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash