Mardi, Nayib Bukele, président d’El Salvador, a publié une nouvelle vidéo montrant une installation géothermique avec des machines d’extraction de Bitcoin fonctionnant sur le flanc d’un volcan.

La vidéo originale, que Bukele a partagée mardi après-midi sur Twitter, a déjà reçu près de 2 millions de vues. Il montre un conteneur d’expédition de marque gouvernementale arrivant à la centrale géothermique. Le conteneur est plein de plates-formes minières Bitcoin, avec des techniciens qui les installent.

La légende de Bukele pour la vidéo était juste : « Premiers pas… » La vidéo semble annoncer que le président donne suite aux promesses faites en juin dernier, lorsque, quelques jours seulement après avoir annoncé qu’il donnerait cours légal au Bitcoin, Bukele a invité les mineurs de Bitcoin à en profiter. de nouvelles installations en cours de construction spécifiquement pour l’industrie dans une entreprise d’électricité géothermique appartenant à l’État.

En seulement quatre mois, le président a réussi à faire du Salvador la première nation à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, à distribuer pour 30 $ de Bitcoin à tous les citoyens du pays via l’application Chivo sponsorisée par l’État, à installer 200 guichets automatiques Bitcoin dans le pays, achetez 700 Bitcoin pour la réserve nationale et commencez à extraire l’argent le plus dur connu de l’homme d’une manière 100% renouvelable.

Notamment, les plans initiaux d’exploitation minière du volcan Bitcoin de Bukele ont été partagés quelques mois seulement après qu’Elon Musk a annoncé que Tesla n’accepterait pas Bitcoin en raison de sa consommation d’énergie, qui est nécessaire pour sécuriser le réseau et 794 milliards de dollars de biens monétaires au moment de la rédaction. Depuis lors, Musk n’a pas voulu recommencer à accepter les paiements Bitcoin chez Tesla, même si les données énergétiques disponibles ont sapé les décisions de son entreprise.

Alors que Musk a montré qu’il ne comprend pas encore la relation du réseau Bitcoin avec la production d’énergie et pourquoi il est bénéfique pour son industrie des énergies renouvelables, ou les problèmes de droits de propriété humanitaire qu’il peut résoudre pour près de 8 milliards de personnes dans le monde, les avantages de Bitcoin ne sont pas perdu contre le président Bukele, qui est resté inébranlable dans sa conviction et son leadership d’une révolution financière alimentée par Bitcoin au Salvador

Bukele évangélise Bitcoin depuis des mois. Il a expliqué en détail ses objectifs pour l’exploitation minière du volcan Bitcoin dans la centrale géothermique gérée par l’État dans le podcast « What Bitcoin Did » du 23 juin.

Bukele a déclaré: “La géothermie, c’est une source d’énergie très, très propre et c’est probablement l’une des – je dirais la meilleure, car il y a beaucoup d’autres projets d’énergie verte qui sont bons, mais il n’a presque aucun inconvénient.”

En décrivant le potentiel de l’énergie géothermique par rapport aux autres sources d’énergie renouvelables populaires, Bukele a déclaré : « C’est juste l’énergie de la Terre. Et cela fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Cela fonctionnera probablement pendant les 500 millions d’années à venir, ou quoi que ce soit, juste avant que le Soleil n’absorbe la Terre ou quelque chose du genre. Donc, ça va être là; il est là 24h/24 et 7j/7 ».

Il a poursuivi en décrivant les plans de la première usine minière volcanique de Bitcoin gérée par l’État : “Cela va coûter 480 millions de dollars, ce sera donc un héritage pour le pays car nous construisons une infrastructure payée par Bitcoin.”