Le président Bukele prédit le BTC à 100 000 $ dans l’espoir que davantage de pays l’adopteront comme monnaie légale

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a tweeté ses prévisions pour Bitcoin pour l’année le jour du Nouvel An 2022, faisant des prédictions assez optimistes.

Bukele fait des prédictions haussières sur Bitcoin

Sous la présidence de Bukele, El Salvador est devenu le premier gouvernement à adopter Bitcoin comme monnaie légale l’année dernière comme contre-mesure à l’inflation croissante du pays. Depuis la légalisation du pays, le président a acheté 1 370 BTC pour la réserve du pays et a dépensé les bénéfices non réalisés dans de nouveaux projets d’infrastructure comme un hôpital et une école.

En 2022, le président Bukele s’attend à ce que deux autres pays rejoignent El Salvador pour adopter Bitcoin comme monnaie légale. Il a également prédit une course haussière qui pousserait le prix du Bitcoin à un nouveau sommet historique de 100 000 $.

Prédictions pour 2022 en #Bitcoin : • Atteindra 100 000 $

• 2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale

• Cela deviendra un enjeu électoral majeur lors des élections américaines de cette année.

• Bitcoin City commencera la construction

• Les obligations Volcano seront sursouscrites.

• Grosse surprise à @TheBitcoinConf – Nayib Bukele (@nayibbukele) 2 janvier 2022

Sur les six prédictions qu’il a faites, il semble que « deux autres pays l’adopteront comme monnaie légale » est assez convaincant. Le 7 septembre 2021, El Salvador est devenu le premier gouvernement à donner cours légal au BTC à l’attention de nombreux autres dirigeants mondiaux. Il s’agit d’une déclaration intrigante, surtout après que l’ambassadrice d’El Salvador aux États-Unis, Milena Mayorga, a déclaré que si l’adoption de Bitcoin réussit au Salvador, d’autres pays « suivront ».

Un autre point à noter est qu’il pense que Bitcoin deviendra un énorme problème électoral aux États-Unis cette année. Des élections parlementaires auront lieu dans le pays, et cela pourrait être l’un des principaux sujets de discussion aux États-Unis. Cela pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie des crypto-monnaies et sur la façon dont les entreprises gèrent les monnaies virtuelles.

De nombreux politiciens ont exprimé leur soutien à la classe d’actifs, notamment le candidat démocrate à la présidentielle de 2020 Andrew Yang et les sénateurs républicains Cynthia Lummis et Warren Davidson. D’autres politiciens aux États-Unis ont exprimé leur inquiétude à ce sujet. La sénatrice Elizabeth Warren, par exemple, pense qu’elle ne favorise que les riches. Au fur et à mesure que de plus en plus de législateurs se renseigneront sur le sujet, il sera fascinant de voir comment la réglementation Bitcoin se déroule aux États-Unis.

BTC / USD baisse encore plus par rapport au plus haut de Noël. Source : TradingView

Bitcoin City pour commencer

El Salvador prévoit également de commencer le développement de la soi-disant ville Bitcoin en 2022. Cela pourrait être essentiel pour les entreprises Bitcoin et les investisseurs qui cherchent à se développer à travers le continent. Il prédit que les obligations volcaniques seront sursouscrites et qu’il y aura une grosse surprise lors de la conférence Bitcoin de cette année.

À la fin de l’année dernière, El Salvador a annoncé son intention d’émettre 1 milliard de dollars d’obligations pour financer l’achat de plus de bitcoins, ainsi que des infrastructures électriques et minières. L’énergie géothermique du projet sera favorisée par la proximité de la future ville avec le volcan.

Dans un tweet de suivi, le président a déclaré: « Ce tweet vieillira bien. » Les prédictions de Bukele semblent vraies, mais nous devrons attendre et voir quand et si elles se réaliseront toutes cette année.

