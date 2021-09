Le président Bush envoie une lettre à NYY qui a attrapé le 1er pitch du WS après le 11 septembre

in

Aujourd’hui marque le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre… et l’homme qui a attrapé le président BushLe pitch de cérémonie avant le match 3 des World Series à New York indique que le numéro 43 lui a envoyé une lettre cette semaine, commémorant ce moment fort.

TMZ Sports parlé à l’ancien receveur des Yankees de New York Todd Greene — qui était Jorge Posadaà l’époque – à propos de cette nuit inoubliable d’octobre dans le Bronx, seulement 49 jours après le 11 septembre, lorsque GWB a tiré une frappe depuis le monticule, symbolisant la détermination de l’Amérique.

“J’ai aussi le même sentiment quand vous repensez à ce moment et à quel point le stade était électrique cette nuit-là et ce que cela signifiait pour notre président Bush de marcher sur le terrain et en tant que symbole de force, en tant que symbole de guérison, comme un symbole d’unité pour notre pays qui est vraiment, vraiment important”, nous dit Greene, qui a joué 11 saisons dans les grandes ligues.

« Entendre les chants des États-Unis et ensuite demander au président Bush de lever le pouce au sommet de la monture – c’était, encore une fois, comme vous l’avez dit, les poils sur vos bras maintenant. »

Bien sûr, la saison de baseball battait son plein lorsque les attaques terroristes se sont produites … et le sport a joué un rôle essentiel pour ramener un sentiment de normalité en Amérique.

Les 2 moments les plus inoubliables ont été Mike Piazzac’est le feu vert Home Run contre les Braves 10 jours après le 11 septembre… et bien sûr, le pitch de Bush.

Il ne sera jamais oublié.

Les Yankees ont fini par gagner le match (à 2 contre aucun, ils le devaient), derrière une solide performance de Roger Clemens, 2-1.

Greene – qui n’était même pas censé être le receveur qui a attrapé le terrain – dit qu’il n’a pas parlé à Bush au fil des ans, mais qu’il a reçu mercredi une lettre par la poste de l’ancien président.

“Il m’a envoyé une lettre personnalisée que je viens de recevoir hier. Le président Bush me dit combien ce moment signifiait pour lui et qu’il était honoré, enfin pas honoré, j’étais honoré d’être sur le terrain avec lui à l’époque et juste en souvenir de ce moment.”

“Donc, c’était vraiment une bonne affaire de recevoir une lettre comme celle du président Bush.”