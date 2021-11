Le président d’Ava Labs déclare que la plupart des entreprises de cryptographie veulent une réglementation raisonnable

John Wu, président d’Ava Lab, pense que la plupart des entreprises de cryptographie veulent une réglementation. Il a dit cela lors d’une interview le 1er novembre tout en partageant ses sentiments sur le rapport du Trésor sur les pièces stables et ce que cela pourrait signifier pour l’ensemble de l’espace crypto.

Dans l’interview, Wu a souligné que le terme le plus impropre à propos de l’espace crypto est que les gens pensent que les entreprises et les passionnés d’actifs numériques ne veulent pas de réglementation. Selon lui, c’est le contraire qui est vrai, car la plupart des entreprises de cryptographie veulent une réglementation sensée et appropriée. Wu a ajouté que les pièces stables centralisées telles que Tether (USDT / USD) et USD Coin (USDC / USD) doivent être réglementées.

La direction de Biden mettant en évidence des risques tels que la perte de valeur, les problèmes de système de paiement, le financement illicite et la fraude, Wu pense que le contrôle des pièces stables est essentiel pour garantir que les gens investissent confortablement dans ces pièces. Il a ajouté que le règlement garantirait aux investisseurs l’accès à des dossiers transparents indiquant les actifs qui soutiennent les pièces stables.

Bien qu’il pense que les émetteurs centralisés de pièces stables devraient être soumis à des réglementations similaires à celles des banques, Wu ne recommande pas de politiques similaires pour les pièces stables décentralisées.

En effet, leur garantie est sur la chaîne, une fonctionnalité qui permet à quiconque de visualiser ses réservations. Wu a ajouté que la Réserve fédérale devrait étudier ces devises et les comprendre avant de tenter de les réguler.

Appeler les États-Unis à mettre en œuvre des politiques amicales

Expliquant pourquoi le secteur de la cryptographie veut une réglementation, Wu a déclaré que les innovateurs essayaient d’empêcher une autre répression de la cryptographie similaire à celle de la Chine. Cependant, il pense que la perte de la Chine est le gain du monde parce que les mineurs se sont installés dans d’autres pays et que les États-Unis sont devenus la juridiction préférée.

Wu a ajouté que bien que l’espace crypto veuille une réglementation, il n’a pas besoin de politiques insensibles qui forcent l’innovation hors des États-Unis en insistant sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques appropriées, Wu a déclaré qu’une réglementation excessive ou inappropriée ferait perdre aux États-Unis les développeurs de crypto-monnaie et de blockchain au profit d’autres juridictions. avec des règles établies et une certitude.

Il a également noté que c’est la première fois dans le cycle de la crypto-monnaie que l’industrie réalise des bénéfices réels grâce à la finance décentralisée (DeFi), aux jetons non fongibles (NFT) et aux jeux basés sur la blockchain.

Commentant si le marché des crypto-monnaies continuera de croître à son rythme actuel, Wu a déclaré que le nombre de pièces sur le marché diminuerait avec le temps. Selon lui, une variété de jetons sur le marché sont soit inutiles, soit inadaptés d’un point de vue commercial.

Le poste du président d’Ava Labs affirme que la plupart des entreprises de cryptographie veulent une réglementation raisonnable est apparu en premier sur Invezz.