Le président de Barcelone aurait annoncé qu’il signerait Erling Haaland

« Je vais signer Haaland l’été prochain. »

Ce sont les mots de Joan Laporta, président du FC Barcelone, du moins tels qu’ils sont rapportés dans le plus grand quotidien sportif espagnol.

La remarque aurait été prononcée à des collègues à huis clos. Publiquement, Laporta s’est fait un devoir de ne pas parler d’Erling Haaland, l’un des meilleurs attaquants du monde, par son nom.

Il a seulement fait un commentaire général selon lequel Barcelone était « de retour » et prêt à signer.

Barcelone a de l’argent mais a eu des problèmes avec les règles de plafond salarial de la Liga en raison de la baisse des revenus après la pandémie de COVID-19. Mais si ce que Laporta a dit aux fans, que l’équipe a l’argent pour faire de grands mouvements sur le marché, alors la question est de savoir s’il peut convaincre la star du Borussia Dortmund que le Barça a le projet sportif pour lui.

Les Catalans seraient optimistes quant à la possibilité de continuer à reconstruire l’équipe cette saison. Tout d’abord, ils doivent terminer dans le top quatre de la Liga pour entrer en UEFA Champions League la saison prochaine. Cela fournit le prestige et l’argent qui ne peuvent pas être remplacés. Une bonne participation à l’UEFA Europa League – peut-être la gagner – ne ferait pas de mal non plus.

Haaland serait le visage de l’équipe pour l’avenir, ce qui pourrait lui rapporter des gains substantiels en dehors du terrain. Le Real Madrid le veut aussi, même si là-bas, il rivaliserait avec Kylian Mbappé en termes de leader de l’équipe.

Il y a aussi d’autres équipes dans le mix pour lui, notamment Manchester City et le Paris Saint-Germain.