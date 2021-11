Le président de Barcelone convaincu qu’un miracle est nécessaire pour battre le Bayern Munich à l’Allianz Arena

Le Bayern Munich sera un formidable défi pour le FC Barcelone si ce dernier veut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec seulement sept points en cinq matchs, le Barça détient une mince avance de deux points sur Benfica. Dans sa forme récente, Barcelone n’aura besoin que d’un miracle pour battre les Bavarois à l’Allianz Arena, dont le président du Barça, Joan Laporta, est pleinement conscient.

Le Bayern et M.Bayern Thomas Muller ont été imparables jusqu’à présent cette saison à l’UCL.Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Le Bayern a jusqu’à présent maintenu un taux de victoire de 100% en phase de groupes, dominant complètement ses adversaires. Le Barça, en revanche, a été médiocre avec ses deux victoires contre le Dynamo Kyiv. Après une humiliante défaite 3-0 suivie d’un match nul et vierge, Benfica s’est avéré être un cauchemar inattendu pour les Culers.

Dans cet esprit, les Blaugrana doivent battre le Bayern ou espérer que Benfica ne gagne pas contre Kiev pour se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi. Si aucun des deux événements ne se produit, le Barça envisagera une sortie de la phase de groupes et sera envoyé en Ligue Europa.

Xavi est un ajout vital au Barça, mais qui est plus susceptible de donner des résultats à long terme qu’à court terme.Photo d’Alex Caparros/.

Barcelone a cependant un regain d’énergie avec son ancien joueur Xavi Hernandez à la barre. Xavi connaît la philosophie de Barcelone comme nul autre, et en fait partie intégrante à son apogée. Il sera une forte source de motivation pour le club et ses joueurs. Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré : « Xavi est très motivé et fort. J’espère que tout se passe bien pour nous, je pense qu’en ce moment l’arrivée de Xavi a suscité un peu de respect de la part de nos adversaires. Ils savent que nous pouvons recommencer.

Cependant, si l’on se fie aux deux ou trois dernières années, le Bayern entre dans cette égalité en tant que grand favori. Julian Nagelsmann et ses hommes ont eu un peu chaud et froid tard. Le manager pourrait également décider de laisser reposer certains de ses joueurs dans le match de bois mort, ce qui serait positif pour les adversaires. A part ça, ce serait le match à perdre pour le Bayern, ils le savent et leurs adversaires aussi qui espèrent et souhaitent un miracle.

« Battre le Bayern est quelque chose qui peut être réalisé. Il va y avoir un miracle, je suis convaincu que nous allons gagner », a déclaré Laporta.

Laporta est convaincu qu’il doit y en avoir et qu’il y aura un miracle. C’est à Julian Nagelsmann et à son équipe de prouver que ce dernier a tort.