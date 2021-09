Le président de Barcelone Joan Laporta parle de Neymar, Messi, Griezmann et Ansu Fati

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a accordé une longue interview à Onze lundi soir où il a discuté d’un large éventail de sujets.

Le joueur de 58 ans a parlé des problèmes financiers du club, de la sortie de Lionel Messi, a admis qu’il voulait signer Neymar et soutenu l’entraîneur Ronald Koeman.

Voici les meilleurs morceaux :

Laporta sur Neymar

Oui, nous avons essayé car à l’époque, dans certaines conversations, cela semblait intéressant. Neymar était fou de revenir au Barça en mars. Il nous a contacté, il voulait venir oui ou oui.

Laporta sur Messi

On s’était mis d’accord, on s’était même serré la main, Leo allait signer pour deux saisons et être payé en cinq, mais la Liga ne l’a pas accepté. Puis on a remonté l’entente pendant cinq ans, la Ligue l’a vu mieux, mais le 5 août ils nous ont dit qu’il fallait signer l’entente avec CVC pour pouvoir respecter le fair-play économique. La Liga nous a dit que soit nous avions signé l’accord avec CVC, soit nous ne pouvions pas respecter la règle du fair-play, mais nous ne pouvions pas hypothéquer les droits de télévision pendant cinquante ans.

Ce n’était pas l’au revoir que j’avais imaginé pour Leo et encore moins avec moi en tant que président. Nous aurons toujours une éternelle gratitude envers lui, il sera toujours un joueur de Barcelone.

Laporta sur l’avenir de Koeman

Koeman a tout mon soutien, mon respect et toute la confiance pour qu’il puisse travailler le plus confortablement possible. Nous avons déjà parlé à quelques reprises avec Rob Jansen, son agent, nous parlons. J’ai dit au coach qu’il doit être fort, il ne peut pas être en position de faiblesse pour mettre fin au contrat, j’ai donc évoqué la possibilité de prolonger le contrat.

Laporta sur Griezmann

Nous savons tous quel genre de joueur il est, je pense que dans notre système, il ne correspond pas, mais son attitude a toujours été très bonne, mais ce n’était sûrement pas le joueur dont nous avions besoin.

Laporta sous contrat avec Griezmann

Griezmann doit jouer 50% des matchs auxquels il peut participer pour que l’option d’achat de l’Atletico devienne obligatoire.

Laporta sur Ansu Fati

Nous n’avons jamais essayé de transférer Ansu Fati. Nous essayons de préserver les joueurs avec de la présence et un très bon avenir. J’ai entendu dire qu’il y avait une offre de 100 millions, elle est sortie dans les journaux, mais à aucun moment nous ne l’avons reçue. Ansu a été très courageux, il a accepté le ’10’, ce que personne ne voulait. Il a dit qu’il l’accepterait si les capitaines le permettaient.

Laporta sur Alex Collado

Quand tout a été fait [with Brugge], à la dernière heure, ils voulaient une option d’achat obligatoire et le joueur lui-même a dit « non ». Nous essayons de l’inscrire, mais ce sera très difficile. Il a beaucoup de magie. Il a quelque chose de différent. Il fait partie de ces joueurs que les fans du Barça apprécient.

Laporta en Super League

La Super Ligue ? Le projet est vivant. L’UEFA ne peut pas agir contre nous. Nous verrons ce que diront les tribunaux. Toute la pression exercée sur les clubs anglais ne sert à rien si les tribunaux acceptent le projet. Si la Super League se concrétise, ce sera la compétition la plus attractive au monde et cela aidera beaucoup financièrement.