Le président de Barcelone, Joan Laporta, prêt à vendre Ilaix Moriba

Ilaix Moriba pourrait être sur le point de quitter Barcelone. Le produit de l’académie La Masia avait joué dur avec le club sur un nouveau contrat exceptionnel. Le président du club, Joan Laporta, a déclaré qu’ils ne seraient pas obligés de céder aux exigences du talentueux milieu de terrain.

Le temps à Barcelone touche lentement à sa fin pour Ilaix Moriba

Laporte prend position contre Moriba

Laporta a ouvert la porte à une sortie potentielle pour le milieu de terrain de 18 ans Ilaix Moriba. Le milieu de terrain est l’un des plus grands espoirs de La Masia, mais avec seulement un an restant à son contrat, le jeune aurait suscité l’intérêt de l’extérieur de l’Espagne.

Le président du Barça Joan Laporta à nouveau sur Ilaix Moriba : « Nous ne pouvons pas lui permettre d’être promu [to the first-team] puis partez. Nous n’accepterons cela avec aucun joueur. S’il veut y aller et c’est parce qu’il a d’autres options, il peut quitter le club ». #FCB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 août 2021

Barcelone pense que l’intérêt de plusieurs équipes de Premier League est la raison des exigences salariales plus élevées de Moriba.

« Si vous ne voulez pas renouveler, nous avons d’autres solutions. Ce qu’on ne veut pas, ce sont des joueurs faits à La Masia qui ne veulent pas renouveler. Le club c’est avant tout.

Mise à jour concernant le contrat Lionel Messi

Romano a également fait le point sur la situation de Lionel Messi à Barcelone. Le nouveau contrat de l’Argentin se déroule bien mais présente encore quelques écueils. L’ailier a déjà exprimé son désir de rester avec Barcelone.

Laporta a déclaré: “Nous travaillons sur l’accord avec Messi. Ce n’est pas encore complètement résolu, mais ça avance bien. Il veut rester.

