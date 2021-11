Le président de Barcelone, Joan Laporta, refuse d’exclure un retour de Lionel Messi et Andres Iniesta et les légendes du club pourraient suivre Dani Alves pour sceller un retour

Barcelone pourrait le renvoyer à 2010 en tant que président du club, Joan Laporta évoque la possibilité de ramener deux des légendes du club.

Lionel Messi et Andres Iniesta, qui ont respectivement quitté le club en 2021 et 2018, pourraient être de retour au Camp Nou, le premier faisant un retour plus tôt que prévu.

Deux des plus grands du Barça pourraient bientôt être de retour vêtus de cette célèbre chemise bleue et rouge

Après avoir été réélu président du club plus tôt cette année, Laporta s’est sans doute vu confier la tâche la plus difficile du football.

Les géants de la Liga ont des dettes de plus d’un milliard de livres et n’ont eu d’autre choix que de laisser Messi rejoindre le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit à l’expiration de son contrat.

Cela dit, les choses pourraient s’améliorer car le président du Barça a refusé d’exclure un retour pour lui et son ancien n ° 8, Iniesta, qui joue actuellement pour l’équipe japonaise Vissel Kobe.

Avec le retour de Dani Alves, 38 ans, et le retour de Xavi en tant que nouveau manager, Laporta veut clairement reformer le groupe.

Alves et Messi pourraient se reconnecter sur ce canal droit comme ils l’avaient fait pendant tant de saisons

getty

Xavi (à droite) et Iniesta (à gauche) pourraient à nouveau être réunis

« Je n’exclus rien », a déclaré Laporta alors qu’Alves était dévoilé.

« C’est arrivé avec Dani, l’âge est un nombre. Ce sont deux grands joueurs.

« Je ne peux pas prédire ce qui se passera demain, ils jouent toujours et sont sous contrat avec d’autres clubs. On ne sait jamais… »

Les blessures ont gâché l’Argentin mercuriel depuis qu’il a troqué la Catalogne contre Paris et à ce titre, il n’a fait que cinq apparitions en Ligue 1 jusqu’à présent.

Messi a discuté de la possibilité de revenir au club mais dans un rôle hors du terrain, mais étant donné son incapacité à s’installer dans la capitale française et l’ambition de Laporta de le ramener, il pourrait s’agir de quand et non si l’ancien le n°10 est de retour au club.

.

Messi pourrait être de retour au Barça alors qu’il vient de signer pour le PSG