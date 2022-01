Le président de Barcelone, Laporta, envoie un avertissement à Man Utd et City contre Haaland

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a envoyé à Manchester United et Manchester City un avertissement concernant Erling Haaland.

L’attaquant prolifique devrait quitter le Borussia Dortmund cet été, une fois sa clause libératoire activée. Il se situe entre 63 et 68 millions de livres sterling. United et City sont deux des clubs visant à faire atterrir le joueur de 21 ans.

Les Diables rouges auront besoin d’un remplaçant à long terme pour Cristiano Ronaldo. Edinson Cavani, quant à lui, a 34 ans et pourrait prendre sa retraite dans les prochaines années.

City n’a pas encore remplacé Sergio Aguero, qui est parti pour Barcelone en juillet avant de raccrocher ses crampons en raison d’une maladie cardiaque. On s’attendait à ce que Gabriel Jesus monte au créneau, mais veut maintenant opérer à grande échelle.

Barcelone a fait venir Ferran Torres des Citizens pour devenir le successeur d’Aguero. L’Espagnol a déménagé au Camp Nou pour 46,3 millions de livres sterling, l’accord étant financé par un prêt.

Lors du dévoilement de Torres, Laporta a été interrogé sur le potentiel de captures plus impressionnantes. Le nom de Haaland a été ajouté au mélange.

Laporta a répondu (via The Guardian) : « Nous travaillons pour constituer une équipe de haut niveau. Tout est possible si nous faisons bien les choses, et je suis sûr que nous le ferons. Les meilleurs joueurs sont prêts à rejoindre le Barça. Nous recouvrons définitivement notre statut.

Le chef a ajouté : « Tout le monde dans le monde devrait se préparer, car nous sommes de retour en tant que grands acteurs du marché. Le Barça est de retour !

Laporta semble confiant que son équipe peut gagner la course pour Haaland, ainsi que d’autres joueurs de première classe.

United et City devront se battre pour signer le tueur à gages norvégien. Les rivaux de Barcelone, le Real Madrid, prévoient de faire venir Haaland et Kylian Mbappe cet été.

Un récent rapport du point de vente espagnol AS affirme Haaland a pris une décision sur son avenir. Il aurait dit à un groupe de fans : « Je jouerai ici, en Espagne. »

La décision de Man Utd a un impact sur Liverpool

Pendant ce temps, l’agent d’une star de Liverpool revendique un La décision de transfert de United aura un impact sur lui.

L’équipe de Ralf Rangnick a récemment rappelé Axel Tuanzebe de son prêt à Aston Villa. Le défenseur se rapproche maintenant d’un mouvement à Naples, selon BBC Sport.

Nat Phillips de Liverpool a été sur le radar de Napoli, mais son agent Colin Murdock dit que le poste est maintenant pourvu.

«Napoli a prêté Axel Tuanzebe, notre ancien client, donc je pense qu’ils ont terminé leurs opérations en ce qui concerne le rôle de défenseur central. Par conséquent, je ne pense pas que nous ayons besoin d’autres commentaires sur Nat Phillips », a-t-il déclaré.

Tuanzebe a fait 37 apparitions pour United dans toutes les compétitions. Il a également eu trois séjours temporaires à Villa depuis 2018.

LIRE LA SUITE: La sortie de Man Utd est toujours en cours alors qu’un rapport révèle l’existence d’une clause d’agent pivot