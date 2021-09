Le président de Barcelone réprimande s’en est allé avec une critique à deux volets

in

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a exprimé sa frustration face à un attaquant décédé, affirmant qu’il n’était “pas le joueur dont nous avions besoin”.

Le géant de la Liga a présidé l’une de leurs fenêtres de transfert les plus tumultueuses de mémoire récente. Au milieu des dettes massives qui montaient de plus en plus haut chaque jour qui passait, Barcelone se sont mis à sabrer une grande partie de leur équipe pour maîtriser leur masse salariale gonflée.

Les joueurs blessés étaient nombreux, notamment le départ de l’agent libre de la superstar mondiale Lionel Messi. La ligne avant de Ronald Koeman a pris un autre coup avec le retour d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid.

Le Français a établi des normes élevées en jouant sous Diego Simeone, mais n’a pas réussi à les reproduire au Camp Nou. En tant que tel, Barcelone l’a désigné comme une cible prioritaire à décharger.

L’Atletico est venu appeler et a re-signé le Français initialement un contrat de prêt d’un an. L’Atletico a depuis confirmé que chaque partie peut prolonger le séjour temporaire dans une deuxième saison. Une obligation d’acheter Griezmann pour environ 42,9 millions de livres sterling est également supposée être présente dans l’accord.

En substance, Griezmann a apparemment joué son dernier match sous un maillot de Barcelone. Et si les commentaires du président du club, Joan Laporta, ont quelque chose à voir, Barcelone est ravi de ce résultat.

Tout en reconnaissant que Griezmann n’a jamais manqué d’efforts, Laporta a révélé qu’ils “attendaient plus” de l’attaquant qui “n’était pas le joueur dont ils avaient besoin”.

“Je pense que tout le monde attendait plus de lui, car il a tout donné et n’avait pas une attitude douteuse”, a déclaré Laporta à la chaîne de télévision espagnole Onze (via le Daily Mail).

«Nous savons quel genre de joueur il était et est, c’est un grand joueur. Je pense qu’il ne correspondait pas à notre système, mais je pense qu’il a montré une très bonne attitude. Je lui ai envoyé un message en lui souhaitant bonne chance, car il a toujours eu la bonne attitude.

« En termes de football, il n’était pas le joueur dont nous avions besoin. Il a marqué des buts. Je pense que celui qu’il a marqué lors de la Copa del Rey de l’année dernière que nous avons remportée était très important.

« C’est vrai qu’il aurait pu donner plus. Mais il était dans des circonstances difficiles.

Le nouveau garçon de Tottenham bouillonne lors des actions de Barcelone

Pendant ce temps, le nouveau garçon de Tottenham Hotspur, Emerson Royal, n’est pas satisfait de l’ancien club de Barcelone après avoir affirmé qu’il n’avait pas le choix concernant son transfert.

Emerson était la dernière signature de Tottenham d’un été chargé, dans lequel ils ont également acquis Cristian Romero, Pierluigi Gollini et Bryan Gil. L’arrière droit est arrivé pour remplacer Serge Aurier, dont le contrat a été résilié d’un commun accord.

C’était une surprise pour Emerson, qui n’avait fait son premier départ à Barcelone que deux jours plus tôt. Ils ont d’abord travaillé avec le Real Betis pour l’amener en Espagne en 2019, avant de racheter son contrat cet été.

Il a déclaré à Marca: “Les voies du Barça m’ont fait mal. Ils auraient pu être autrement. Il y avait de meilleures façons de réparer les choses. Ils me disaient que je devais y aller, oui ou oui.

“Quand je suis arrivé, j’étais sûr que Barcelone ne voulait pas me vendre. Mais en voyant ce (qui s’est passé) dans le passé, il est clair pour moi que lorsqu’ils m’ont signé, ils avaient déjà l’idée de me vendre en tête. « Je pensais que le club voulait que je reste.

Royal a poursuivi en expliquant comment son le transfert vers le nord de Londres s’est fait pas à pas.

