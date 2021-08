Le président de Blizzard, Brack, quitte l’entreprise

Le président de Blizzard J. Allen Brack (photo) a démissionné de son poste au sein de l’entreprise.

La nouvelle a été révélée à la toute fin d’un communiqué de presse adressé aux investisseurs par le président et directeur de l’exploitation d’Activision Blizzard, Daniel Alegre, qui ne fait aucune mention du procès du ministère californien de l’Emploi et du Logement équitables, qui a fait des allégations surprenantes sur la culture de travail de l’entreprise. .

En remplacement de Brack à la tête de Blizzard, de nouveaux co-leaders, Jen Oneal et Mike Ybarra. Oneal était auparavant à la tête du studio Vicarious Visions d’Activision, qui a rejoint Blizzard en janvier de cette année. Par la suite, elle a été promue vice-présidente exécutive du développement de l’entreprise.

Ybarra, quant à lui, a passé 20 ans à travailler chez Microsoft et a déménagé chez Blizzard pour être son nouveau vice-président exécutif et directeur général en octobre 2019.

Brack travaillait dans l’entreprise depuis 15 ans et a été promu président en 2018, en remplacement du co-fondateur Mike Morhaime. Il était l’une des deux seules personnes directement nommées dans le procès susmentionné, accusé de n’avoir rien fait au sujet des rapports d’inconduite chez Blizzard.

“Jen et Mike partageront la responsabilité du développement et de la responsabilité opérationnelle de l’entreprise”, a écrit Alegre.

“Tous deux sont des leaders d’un grand caractère et intègres et sont profondément engagés à faire en sorte que notre lieu de travail soit l’environnement le plus inspiré et le plus accueillant pour l’excellence créative et le respect de nos normes de développement de jeux les plus élevées.”

Le départ de Brack intervient à la suite du procès susmentionné qui a détaillé des accusations d’une culture de travail impliquant du harcèlement, des abus et des fautes chez Activision Blizzard. La société a nié ces allégations.

Les dirigeants d’Activision Blizzard ont eu une réponse mitigée aux allégations; Le patron d’Activision Rob Kostich et Brack ont ​​tous deux exprimé leur choc, tandis que la vice-présidente exécutive des affaires d’entreprise, Fran Townsend, s’est prononcée en disant que le procès présente “une image déformée et fausse de notre entreprise” et que certaines des histoires qu’il mentionne sont “factuellement incorrectes, vieux et hors contexte.”

Depuis, le PDG Robert Kotick a qualifié sa réponse initiale de « franchement, sourde » et a déclaré qu’il avait fait appel au cabinet d’avocats WilmerHale pour revoir ses politiques en matière de ressources humaines.

